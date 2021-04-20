Госдума одобрила новые правила трудоустройства в России

Российские власти упростят поиск работы и получение пособий Фото: Анна Майорова © URA.RU

Депутаты Госдумы единогласно приняли в первом чтении поправки «Единой России» в закон о занятости. Законопроект предусматривает создание единой цифровой платформы вакансий и дистанционный формат поиска работы. Первый замруководителя фракции «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев считает, что документ станет первым шагом к масштабной реформе системы занятости.

«Прекратится сбор бумаг. До 39 справок нужно собирать в регионах, чтобы получить пособие по безработице. Это все заканчивается — службы занятости будут получать информацию в электронном виде от органов государственной власти. Кроме того, [вводится] возможность большинство вопросов решать, не приходя в службы занятости, а онлайн», — цитирует Андрея Исаева официальный сайт «Единой России».

Согласно поправкам, органы власти и компании, в которых работают больше 25 сотрудников, должны будут публиковать вакансии в единой системе на базе платформы «Работа в России». Также региональные службы занятости получат новые инструменты поддержки населения, которые помогут ликвидировать разницу в уровне безработицы между субъектами. «Регион сможет направить деньги на стипендии для переезда к новому месту работы, на переквалификацию и открытие собственного дела», — сказал Андрей Исаев.

Парламентарий отметил, что на этом работа над реформированием сферы занятости не заканчивается. К осенней сессии будут разработаны новые поправки в закон о занятости населения. «Уже сейчас поступили предложения по итогам общественного обсуждения, организованного „Единой Россией“ более, чем из 70 регионов. Часть из них мы учтем во втором чтении, другую — в разработке второго законопроекта, который сделает закон о занятости современным», — резюмировал Андрей Исаев.

Ранее президент РФ Владимир Путин после встречи с руководителями парламентских фракций поручил в весеннюю встречу принять поправки в закон о занятости. «Единая Россия» внесла законопроект в Госдуму 18 февраля.