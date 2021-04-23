Помощник Байдена оценил результат санкций против России

США ввели новые санкции против России 15 апреля Фото: unsplash/

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Власти США удовлетворены эффектом санкций, которые были введены в апреле в отношении России. Помощник президента США по нацбезопасности Далип Сингх заявил журналистам, что результаты ограничений «достаточно близки» к тому, на что рассчитывала администрация Джо Байдена.

«Нашим намерением было действовать пропорционально и применять целевой подход, а также сигнализировать, что у нас есть возможность нанести еще больший урон, если Россия продолжит свое поведение или начнет эскалацию», — сказал Сингх в интервью Reuters. Политик добавил, что санкции — это инструмент, который позволяет «создать рычаги для дипломатического процесса». «В случае с Россией целью этого процесса являются более стабильные и предсказуемые отношения», — добавил Сингх.

15 апреля Байден подписал указ о санкциях в отношении России. В частности, они привели к ограничениям для шести российских технологических компаний, высылке российских дипломатов из Вашингтона, ограничениям на операции с российским госдолгом. 16 апреля РФ объявила об ответных мерах.