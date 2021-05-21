В России начались испытания нового оружия

Ростех начал испытания авиационной ракеты «Монолит» (архивное фото) Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Испытания макетов новейшей высокоточной авиационной ракеты «Монолит» начал научно-производственный концерн «Техмаш» (входит в структуру Ростех). Об этом заявил исполнительный директор предприятия Александр Кочкин.

«Разработка ракеты „Монолит“ ведется в инициативном порядке. В настоящее время проводится эскизно-техническое проектирование и стендовые испытания макетов с целью уточнения основных конструктивных и технических характеристик», — рассказал Кочкин РИА «Новости».

По его словам, в случае положительных результатов с государственным заказчиком, будет обсуждаться вопрос о постановке опытно-конструкторской работы, сроков ее проведения и источниках финансирования. При этом еще рано говорить о сроках государственных испытаний «Монолита», заключил Кочкин.

Авиационную ракету «Монолит» разрабатывали несколько лет. Она относится к классу высокоточного управляемого оружия. Также в России началось серийное производство роботов, которые могут вести бой самостоятельно, пишет RT.