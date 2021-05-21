21 мая 2021

В России начались испытания нового оружия

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Выставка вооружений Russia Arms Expo-2013. RAE. Нижний Тагил, военная техника, испытательный полигон, ракета, выстрел
Ростех начал испытания авиационной ракеты «Монолит» (архивное фото) Фото:

Испытания макетов новейшей высокоточной авиационной ракеты «Монолит» начал научно-производственный концерн «Техмаш» (входит в структуру Ростех). Об этом заявил исполнительный директор предприятия Александр Кочкин.

«Разработка ракеты „Монолит“ ведется в инициативном порядке. В настоящее время проводится эскизно-техническое проектирование и стендовые испытания макетов с целью уточнения основных конструктивных и технических характеристик», — рассказал Кочкин РИА «Новости».

По его словам, в случае положительных результатов с государственным заказчиком, будет обсуждаться вопрос о постановке опытно-конструкторской работы, сроков ее проведения и источниках финансирования. При этом еще рано говорить о сроках государственных испытаний «Монолита», заключил Кочкин.

Авиационную ракету «Монолит» разрабатывали несколько лет. Она относится к классу высокоточного управляемого оружия. Также в России началось серийное производство роботов, которые могут вести бой самостоятельно, пишет RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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