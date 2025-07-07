Мощный выброс протуберанца на Солнце 7 июля 2025: что это за явление

7 июля зафиксирован самый большой и эффектный в 2025 году выброс протуберанца случился на Солнце. Ученые заявили, что в космос было выброшено волокно плазмы размером, примерно, один миллион километров. Рассказываем, что такое протуберанец, как он выглядит и может ли быть опасен для Земли
Мощный выброс протуберанца на Солнце 7 июля 2025
Солнце выбросило рекордно большой протуберанец, сообщила пресс-служба лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Это произошло 7 июля в период с 3:00 до 7:00 по московскому времени. «Это новая гигантская плазменная структура размером более 1 млн км, выброшенная в сторону северного полюса Солнечной системы», — говорится в сообщении.
Ранее, 4 и 5 июля, аналогичный по размеру протуберанец ученые увидели с противоположного южного полюса звезды. За неделю на Солнце зафиксировали минимум шесть протуберанцев. По данным ученых, ни один из выбросов плазмы не задел Землю.
Что такое протуберанец — мнение астронома
Слово «протуберанец» происходит от латинского слова protubero, означающего «вздуваться». В беседе с URA.RU астроном Игорь Лапин рассказал, что протуберанцем называют образование из раскаленных газов на поверхности Солнца. Оно выглядит как светящийся выступ на краю Солнца или как темные волокна.
Протуберанцы бывают разных видов: спокойные, изверженные и петлеобразные. В спокойном состоянии они движутся медленно и их форма тоже меняется медленно. Изверженные выглядят как фонтаны, которые достигают в высоту до 1,8 млн км над Солнцем. Петлеобразные выглядят в виде небольшого облака, которые постепенно сливаются и спускаются вниз к хромосфере — внешней оболочке Солнца.
«Для Земли выбросы Солнца, которые мы сейчас наблюдаем, не опасны. Плазма улетает вверх в сторону северного полюса Солнечной системы. Поэтому у нее нет возможности контактировать с Землей», — сообщил эксперт. Уточняется, что точной теории, как и почему появляются протуберанцы, пока еще нет. Предположительно, они вытягиваются по магнитным линиям.
Как узнали про протуберанцы
Протуберанцы открыл 8 июля 1842 года французский астрономом Эри Араго. Во время затмения Солнца он увидел необычные ярко-розовые выступы вокруг черного диска Луны. 18 июля 1860 года во время полного солнечного затмения испанские астроном увидели солнечные выступы и зарисовали их. Позже, когда их удалось сфотографировать, ученые убедились в существовании протуберанцев.
Самые большие протуберанцы в истории
За весь период наблюдений за Солнцем наивысший зарегистрированный протуберанец достигал длины 1,7 миллиона километров. Это явление было зафиксировано в июне 1946 года, и его протяженность превышала диаметр Земли в 133 раза.
В 2009 году астрономы отметили выброс протуберанца, который растянулся на 635 тысяч километров, что примерно в 50 раз больше диаметра нашей планеты. В 2012 году наблюдался солнечный протуберанец, высота которого сравнялась с радиусом самого Солнца и составила порядка 800 тысяч километров.
Какая активность на Солнце ожидается 8 июля
По данным Лаборатории солнечной активности ИКИ и ИСЗФ, в настоящее время на Солнце наблюдается стабильная и спокойная ситуация. Эксперты оценивают уровень солнечной активности в 2,1 балла по десятибалльной шкале.
«В ближайшей перспективе прогноз остается полностью благоприятным: по крайней мере до тех пор, пока очередной выброс солнечной плазмы не направится в сторону Земли и международные центры не начнут экстренно изменять свои графики на тревожные», — отметили специалисты. Вероятность сохранения спокойной геомагнитной обстановки оценивается экспертами в 73%.
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