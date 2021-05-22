В Госдуме ответили на ультиматум Киева о подаче воды в Крым

Депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал условия подачи воды в Крым. Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Условия Киева, при которых подача воды из Украины в Крым будет возобновлена, невыполнимы, поэтому каждый останется при своем: Крым — с Россией, а Украина — с водой. Об этом заявил депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек.

Ранее пресс-секретарь украинского МИД Олег Николенко заявил, что восстановление поставок воды из Днепра в Крым станет возможно только после его «демилитаризации и деоккупации», пишет RT. «Деоккупации Крыма не будет, а значит, и демилитаризации тоже. Каждый останется при своём — мы с Россией, а они с водой, потому что Родину не меняют ни на что», — цитирует Бальбека РИА «Новости».

Также депутат ответил на слова Николенко о том, что всю воду в Крыму выпили российские военные назвав это заявление «очередными бреднями». По его словам российская армия как раз таки способствует снабжению гражданского населения Крыма водой, но Киеву упоминать об этом не с руки. Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что рисков для проведения курортного сезона на полуострове из-за ситуации с водоснабжением не будет, передает телеканал 360.