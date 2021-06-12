Экс-помощник Путина заявил, что готов был поехать в Донбасс

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Послание Президента РФ В. Путина Федеральному собранию РФ. Москва, сурков владислав
Владислав Сурков признался, что готов был поехать воевать на Донбасс Фото:
новость из сюжета
Война на Украине

Экс-помощник президента РФ Владимира Путина Владислав Сурков готов был лично поехать воевать в Донбасс в качестве добровольца. Сурков, по его собственным словам, обсуждал это с тогдашним главой Донецкой народной республики Александром Захарченко.

«Это было очень драматичный момент. Я искренне говорил [Захарченко] о том, что был готов поехать воевать на Донбасс», — заявил Сурков в интервью WarGonzo.

Также политик отметил, что Украину «можно вернуть только силой». «Сила может быть разной. Не только военная. Есть сила, так называемая, мягкая, пресловутый термин, но она тоже существует. Есть сила экономического, политического влияния», — объяснил он. Сурков также отметил, что в сложившейся международной ситуации мир «устает от Украины», передает телеканал 360.

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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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