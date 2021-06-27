Власти Украины предупредили, что будут отбирать землю у россиян

Россиянам напомнили о запрете на покупку земель на Украине Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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Россияне не имеют права на покупку земельных участков на Украине. Купленные незаконно земли будут изыматься. Об этом предупредил заместитель главы Минэкономики Украины Тарас Высоцкий.

«Если же они [россияне] как-то попытаются обойти закон, оформлять сделки через украинцев — мы будем это отслеживать. Государство, СБУ и Держгеокадастр. И в случае фиксации такого факта есть возможность просто забирать эту землю », — сказал Высоцкий в эфире украинского телеканала «Дом».

По его словам, в качестве дополнительной проверки перед оформлением сделки будут тщательно анализироваться источники средств, которыми расплачивается покупатель. Украинский чиновник добавил, что россияне — граждане «страны агрессора».

Ранее украинские журналисты назвали секретное оружие, которым страна хочет победить Россию. Это Танк «Нота». Его концепция разработана, однако боевая машина еще не создана. Конструкторы разработали для танка пушку калибром 152 миллиметра, из которой можно стрелять с частотой в четыре секунды, передает Nation News.