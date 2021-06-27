27 июня 2021

В Москве выпало аномальное количество осадков

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Затопленная улица Кирова. Курган, затопленная улица, ливень, потоп, дождь, последствие ливня
За час в некоторых районах Москвы выпала почти половина месячной нормы осадков Фото:

Вечером 27 июня запад, север и северо-запад Москвы накрыли ливни. В некоторых районах за час выпала почти половина месячной нормы осадков. Об этом сообщило городское хозяйство Москвы в своем telegram-канале.

«В некоторых районах в течение одного часа выпало от 20 до 30 мм осадков — до 40% от месячной нормы», — сообщает ведомство. На улице Нижние Мнёвники потребовалось вмешательство бригад ГУП «Мосводосток».

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупреждал, что с 27 июня в столице переменится погода. Порывы ветра во время грозы могут достигнуть 15-20 метров в секунду. МЧС также распространило предупреждение о грозе 28 июня в Москве, сообщает RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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