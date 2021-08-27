Гастроэнтеролог назвала биодобавки, опасные при коронавирусе

Биодобавка из кукурузных рылец может навредить при коронавирусе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Волокна окружающие початок кукурузы (кукурузные рыльца) используют в виде биодобавки в медицине, но они могут серьезно навредить больным коронавирусом. Об этом рассказала кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог Маргарита Арзуманян.

«Кукурузные рыльца можно встретить в виде биодобавок. Они обладают множеством положительных свойств, их назначают часто, это аптечный продукт. Но после перенесенного коронавируса, да и вообще в ситуации пандемии их лучше не употреблять, потому что они могут сгущать кровь», — предупредила Маргарита Арзуманян в интервью радио Sputnik.

При этом вытяжки из этих волокон широко применяются в медицине (для улучшения работы пищеварительной системы, ускорения заживления ран, снижения интенсивности воспалительных процессов.), они содержат необходимые организму микроэлементы и витамины, уменьшают риск развития онкологических заболеваний и полезны для многих больных. Зерна кукурузы для больных COVID не опасны и могут вызвать только аллергию в предрасположенных к этому людей.