Экономист назвал способы защиты сбережений от инфляции

И-за ускоренной инфляции пострадают все валюты мира Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Произойдет обесценивание денег, если в мире начнет ускоряться инфляция. Об этом заявил руководитель департамента инвестиционного анализа и обучения ИГ «Универ Капитал» Андрей Верников.

По его словам, если инфляция начнет ускоряться, то не будет защитных валют. Валюты всех стран пострадают в той или иной степени, поскольку держать в этот момент сильную валюту — это значит сделать экономику неконкурентоспособной, рассказал Верников агентству «Прайм».

По словам экономиста, хорошая стратегия — это повышение качества жизни перед тем, как инфляция разогналась. В такой ситуации он советует инвестировать средства в недвижимость. Кроме того, по словам Верникова, есть смысл вкладываться в любые материальные активы. При этом он отмечает, что в условиях ускоренной инфляции не стоит вкладывать деньги в акции. По его словам, когда инфляция разгонится, многие компании не смогут генерировать прибыль и платить большие дивиденды.

Ранее портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Евгений Жорнист предупредил россиян, что их накопления будут обесцениваться на фоне роста цен на товары и услуги. По его словам, реальные ставки по депозитам остаются отрицательными, поэтому вклады в банках не спасут вложения от обесценивания. Жорнист считает, что обезопасить накопления можно с помощью инвестиций в акции, паевые фонды и облигации, передает телеканал 360.