Bloomberg: Трамп может заставить Зеленского полететь в Москву

Зеленский может прилететь в Москву на переговоры с Путиным, считает журналист
Президент Украины Владимир Зеленский может приехать в Москву на переговоры с президентом России Владимиром Путиным по просьбе главы США Дональда Трампа. Такое мнение выразил корреспондент агентства Bloomberg Оливер Крук.

«Мы видим, что после катастрофического визита в Овальный кабинет Зеленский сменил тактику, и теперь, когда Трамп говорит: „Прыгай“, — Зеленский отвечает: „Как высоко?“ — и прыгает даже выше», — заявил журналист.

Накануне российский лидер Владимир Путин заявил о готовности встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, если переговоры будут тщательно подготовлены и принесут ощутимые результаты. Об этом он сообщил на итоговой пресс-конференции по завершении четырехдневного визита в Китай.

Позже в Киеве отказались от встречи Путина и Зеленского в Москве. Об этом сообщил министра иностранных дел Украины Андрей Сибига. Он назвал предложение российского президента «заведомо неприемлемым».

