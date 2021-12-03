Путину доложили о готовящихся переменах в «Единой России»

Президент РФ Владимир Путин в курсе происходящего в «Единой России». В том числе — кадровых и иных изменений в партии, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Разумеется, определенный обмен информацией [у партии] с администрацией [президента] происходит. Президент в курсе происходящего в партии. Он остается ее лидером», — сказал Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.
Он также сообщил, что на предстоящем 4 декабря съезде ЕР Путин «дистанционно обратится к участникам». Озвучит ли он какие-либо предложения по изменению структуры партии и кадрового обновления руководящих органов ЕР, пока неизвестно. «Все будет зависеть от работы съезда», — заметил Песков.
Президент РФ Владимир Путин в курсе происходящего в «Единой России». В том числе — кадровых и иных изменений в партии, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Разумеется, определенный обмен информацией [у партии] с администрацией [президента] происходит. Президент в курсе происходящего в партии. Он остается ее лидером», — сказал Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Он также сообщил, что на предстоящем 4 декабря съезде ЕР Путин «дистанционно обратится к участникам». Озвучит ли он какие-либо предложения по изменению структуры партии и кадрового обновления руководящих органов ЕР, пока неизвестно. «Все будет зависеть от работы съезда», — заметил Песков. Секретарь Генсовета партии Андрей Турчак заявил о кадровых перестановках в партии. Руководящие органы ЕР обновятся примерно на половину.