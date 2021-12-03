Путину доложили о готовящихся переменах в «Единой России»

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Организационное собрание фракции политической партии
В Кремле в курсе предстоящих кадровых перестановок в Единой России Фото:

Президент РФ Владимир Путин в курсе происходящего в «Единой России». В том числе — кадровых и иных изменений в партии, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Разумеется, определенный обмен информацией [у партии] с администрацией [президента] происходит. Президент в курсе происходящего в партии. Он остается ее лидером», — сказал Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.

Он также сообщил, что на предстоящем 4 декабря съезде ЕР Путин «дистанционно обратится к участникам». Озвучит ли он какие-либо предложения по изменению структуры партии и кадрового обновления руководящих органов ЕР, пока неизвестно. «Все будет зависеть от работы съезда», — заметил Песков.

Секретарь Генсовета партии Андрей Турчак заявил о кадровых перестановках в партии. Руководящие органы ЕР обновятся примерно на половину.

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Президент РФ Владимир Путин в курсе происходящего в «Единой России». В том числе — кадровых и иных изменений в партии, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Разумеется, определенный обмен информацией [у партии] с администрацией [президента] происходит. Президент в курсе происходящего в партии. Он остается ее лидером», — сказал Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Он также сообщил, что на предстоящем 4 декабря съезде ЕР Путин «дистанционно обратится к участникам». Озвучит ли он какие-либо предложения по изменению структуры партии и кадрового обновления руководящих органов ЕР, пока неизвестно. «Все будет зависеть от работы съезда», — заметил Песков. Секретарь Генсовета партии Андрей Турчак заявил о кадровых перестановках в партии. Руководящие органы ЕР обновятся примерно на половину.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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