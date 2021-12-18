Вильфанд рассказал о главной угрозе глобального потепления для РФ

19 декабря 2021 в 05:55 Размер текста - 17 +

Метеоролог предупредил о засухах на юге России из-за глобального потепления Фото: depositphotos.com Глобальное потепление грозит России дефицитом осадков и, как в следствии, засухами, в особенности это касается юга страны. По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, последние пять лет оказались самыми жаркими за всю историю метеонаблюдений начиная с 1850 года. Средняя скорость глобального потепления — 0,17 градуса Цельсия за 10 лет, а в России — 0,45 градуса за 10 лет, что в 2,5 раза выше. Это связано с тем, что наша страна — континентальная и находится в умеренных и высоких широтах, отметил метеоролог в разговоре с журналистами «Парламентской газеты». По словам климатолога, глобальное потепление грозит России еще более засушливым климатом. Вильфанд утверждает, что на юге страны осадков будет становится все меньше, а на севере, наоборот, больше. К этому добавятся экстремальные погодные явления, число которых будет постепенно расти. Также он назвал еще одну угрозу для России — таяние вечной мерзлоты. Метеоролог предупредил, что мерзлота уже не будет вечной, и если начнется таяние, это создаст угрозу для устойчивости в этой зоне зданий и сооружений. В октябре этого года президент России Владимир Путин в ходе форума «Российская энергетическая неделя» рассказал, что в РФ и в Арктике температура воздуха повышается быстрее, чем во всех остальных странах. Он сообщил, что за последние 10 лет средняя температура в России увеличилась почти на пол градуса. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Глобальное потепление грозит России дефицитом осадков и, как в следствии, засухами, в особенности это касается юга страны. По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, последние пять лет оказались самыми жаркими за всю историю метеонаблюдений начиная с 1850 года. Средняя скорость глобального потепления — 0,17 градуса Цельсия за 10 лет, а в России — 0,45 градуса за 10 лет, что в 2,5 раза выше. Это связано с тем, что наша страна — континентальная и находится в умеренных и высоких широтах, отметил метеоролог в разговоре с журналистами «Парламентской газеты». По словам климатолога, глобальное потепление грозит России еще более засушливым климатом. Вильфанд утверждает, что на юге страны осадков будет становится все меньше, а на севере, наоборот, больше. К этому добавятся экстремальные погодные явления, число которых будет постепенно расти. Также он назвал еще одну угрозу для России — таяние вечной мерзлоты. Метеоролог предупредил, что мерзлота уже не будет вечной, и если начнется таяние, это создаст угрозу для устойчивости в этой зоне зданий и сооружений. В октябре этого года президент России Владимир Путин в ходе форума «Российская энергетическая неделя» рассказал, что в РФ и в Арктике температура воздуха повышается быстрее, чем во всех остальных странах. Он сообщил, что за последние 10 лет средняя температура в России увеличилась почти на пол градуса.