Telegram-канал URA.RU попал в топ-50 самых популярных в России

Telegram-канал URA.RU стал одним из самых популярных в России Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Telegram-канал URA.RU вошел в топ-50 самых популярных в российских СМИ по версии сервиса «Медиалогия» по итогам ноября. В свежем рейтинге организации «Топ-50 Telegram-каналов СМИ по просмотрам — ноябрь 2021» канал агентства занял 39 место.

Рейтинг построен по среднему количеству просмотров постов в telegram-каналах российских изданий в ноябре 2021 года. В среднем каждый пост канала URA.RU за месяц собрал по 14,7 тысячи просмотров при 40 тысячах подписчиков, заняв 39 строчку. Самыми популярными стали каналы Mash (404,5 тысячи просмотров за месяц), Baza (212,5 тысячи просмотров) и Life Shot (116 тысячи просмотров).

За последние месяцы telegram-канал агентства несколько раз входил в топ. Начиная с июня URA.RU стабильно входит в топ-30 самых цитируемых. В рейтинге он оказывается рядом с такими каналами, как «Кровавая барыня» (telegram-канал журналистки Ксении Собчак), «РОГОЗИН», «RT на русском» и «DNP» (telegram-канал Дениса Проценко).