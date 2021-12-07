Telegram-канал URA.RU попал в топ-15 самых цитируемых в России

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Российское Информационное Агентство URA.RU. Екатеринбург, ura.ru, ура ру, ura ru
URA.RU улучшило показатели цитируемости в Telegram Фото:
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Telegram-канал информационного агентства URA.RU занял 13 место по цитируемости в российских СМИ по итогам ноября. Такой отчет приводит сайт по мониторингу и анализу СМИ и социальных сетей «Медиалогия».

URA.RU заняло 13 место, улучшив свои результаты по сравнению с предыдущим месяцем — в октябре агентство заняло 18 место с 477 цитатами. Согласно исследованию, в ноябре на URA.RU другие СМИ сослались 730 раз. 12 место занял telegram-канал оперштаба Москвы (734 цитирования), на 14 месте рейтинга оказался официальный telegram-канал главы Чечни Рамзана Кадырова (729 цитирований).

Рейтинг «Медиалогии» построен по количеству цитат telegram-каналов в российских СМИ с 1 по 30 ноября. Для построения рейтинга учитывались российские telegram-каналы. Данные опубликованы на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более 70 тысяч источников.

Ранее URA.RU вошло в российский топ-3 по цитируемости в соцсетях по итогам октября 2021 года. На материалы сделали ссылку более 113 тысяч 491 раз.

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Telegram-канал информационного агентства URA.RU занял 13 место по цитируемости в российских СМИ по итогам ноября. Такой отчет приводит сайт по мониторингу и анализу СМИ и социальных сетей «Медиалогия». URA.RU заняло 13 место, улучшив свои результаты по сравнению с предыдущим месяцем — в октябре агентство заняло 18 место с 477 цитатами. Согласно исследованию, в ноябре на URA.RU другие СМИ сослались 730 раз. 12 место занял telegram-канал оперштаба Москвы (734 цитирования), на 14 месте рейтинга оказался официальный telegram-канал главы Чечни Рамзана Кадырова (729 цитирований). Рейтинг «Медиалогии» построен по количеству цитат telegram-каналов в российских СМИ с 1 по 30 ноября. Для построения рейтинга учитывались российские telegram-каналы. Данные опубликованы на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более 70 тысяч источников. Ранее URA.RU вошло в российский топ-3 по цитируемости в соцсетях по итогам октября 2021 года. На материалы сделали ссылку более 113 тысяч 491 раз.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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