Telegram-канал URA.RU попал в топ-15 самых цитируемых в России

07 декабря 2021 в 17:57 Размер текста - 17 +

URA.RU улучшило показатели цитируемости в Telegram Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Новости "URA.RU" работают! Telegram-канал информационного агентства URA.RU занял 13 место по цитируемости в российских СМИ по итогам ноября. Такой отчет приводит сайт по мониторингу и анализу СМИ и социальных сетей «Медиалогия». URA.RU заняло 13 место, улучшив свои результаты по сравнению с предыдущим месяцем — в октябре агентство заняло 18 место с 477 цитатами. Согласно исследованию, в ноябре на URA.RU другие СМИ сослались 730 раз. 12 место занял telegram-канал оперштаба Москвы (734 цитирования), на 14 месте рейтинга оказался официальный telegram-канал главы Чечни Рамзана Кадырова (729 цитирований). Рейтинг «Медиалогии» построен по количеству цитат telegram-каналов в российских СМИ с 1 по 30 ноября. Для построения рейтинга учитывались российские telegram-каналы. Данные опубликованы на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более 70 тысяч источников. Ранее URA.RU вошло в российский топ-3 по цитируемости в соцсетях по итогам октября 2021 года. На материалы сделали ссылку более 113 тысяч 491 раз. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Telegram-канал информационного агентства URA.RU занял 13 место по цитируемости в российских СМИ по итогам ноября. Такой отчет приводит сайт по мониторингу и анализу СМИ и социальных сетей «Медиалогия». URA.RU заняло 13 место, улучшив свои результаты по сравнению с предыдущим месяцем — в октябре агентство заняло 18 место с 477 цитатами. Согласно исследованию, в ноябре на URA.RU другие СМИ сослались 730 раз. 12 место занял telegram-канал оперштаба Москвы (734 цитирования), на 14 месте рейтинга оказался официальный telegram-канал главы Чечни Рамзана Кадырова (729 цитирований). Рейтинг «Медиалогии» построен по количеству цитат telegram-каналов в российских СМИ с 1 по 30 ноября. Для построения рейтинга учитывались российские telegram-каналы. Данные опубликованы на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более 70 тысяч источников. Ранее URA.RU вошло в российский топ-3 по цитируемости в соцсетях по итогам октября 2021 года. На материалы сделали ссылку более 113 тысяч 491 раз.