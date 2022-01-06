МИД РФ помог вернуться детям из Казахстана в Екатеринбург

06 января 2022 в 23:36 Размер текста - 17 +

Детская спортивная команда уже вылетела из Казахстана Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Беспорядки в Казахстане Сотрудники Министерства иностранных дел Российской Федерации помогли детской спортивной команде вернуться из Алма-Аты в Екатеринбург. Об этом сообщили в МИД РФ. «Сотрудники МИД России помогли вернуться на родину детской спортивной команде, находившейся на сборах в Алма-Ате. Дипломаты Посольства в Киргизии оказали содействие группе (22 чел.) на границе и доставили на автобусах в аэропорт Бишкека», — говорится в сообщении на официальной странице МИД РФ в Twitter. Спортивная команда уже вылетела в Екатеринбург. Протесты в Казахстане начались 2 января. К 4—5 января они переросли в массовые беспорядки. В стране было введено чрезвычайное положение. В результате беспорядков погибли 18 силовиков. В Алматы было обнаружено тело сотрудника правоохранительных органов с отсеченной головой. По данным местных СМИ, так действуют террористические группировки. Власти Казахстана запросили военную помощь у стран ОДКБ. Россия, как и некоторые другие члены организации, уже направила в Казахстан войска. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Сотрудники Министерства иностранных дел Российской Федерации помогли детской спортивной команде вернуться из Алма-Аты в Екатеринбург. Об этом сообщили в МИД РФ. «Сотрудники МИД России помогли вернуться на родину детской спортивной команде, находившейся на сборах в Алма-Ате. Дипломаты Посольства в Киргизии оказали содействие группе (22 чел.) на границе и доставили на автобусах в аэропорт Бишкека», — говорится в сообщении на официальной странице МИД РФ в Twitter. Спортивная команда уже вылетела в Екатеринбург. Протесты в Казахстане начались 2 января. К 4—5 января они переросли в массовые беспорядки. В стране было введено чрезвычайное положение. В результате беспорядков погибли 18 силовиков. В Алматы было обнаружено тело сотрудника правоохранительных органов с отсеченной головой. По данным местных СМИ, так действуют террористические группировки. Власти Казахстана запросили военную помощь у стран ОДКБ. Россия, как и некоторые другие члены организации, уже направила в Казахстан войска.