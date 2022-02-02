Общественник рассказал о рисках для пользователей метавселенных

02 февраля 2022 в 21:17 Размер текста - 17 +

Онлайн-платформы не способны защитить права своих пользователей Фото: Александр Мамаев © URA.RU Пользователи виртуальных пространств (метавселенных) могут столкнуться с различным нарушением прав, однако сами онлайн-платформы не способны их защитить, поэтому государству следует регулировать этот аспект технологий. Об этом в разговоре с URA.RU заявил руководитель рабочей группы по законодательству в сфере интернет-технологий и цифровизации Общественной палаты РФ, доктор юридических наук, профессор Вадим Виноградов. «Онлайн-платформы не могут гарантированно предотвратить риски для пользователей. Об этом свидетельствуют многочисленные судебные разбирательства, которые регулярно инициируют регуляторы большинства развитых стран в отношении крупнейших ИТ-гигантов. При этом, ни одно законодательство сейчас не может обеспечить защиту от правонарушений в метавселенной хотя бы потому, что в нем нет понятий, разъясняющих это явление», — заявил Вадим Виноградов. Собеседник агентства подчеркнул, что создатели и владельцы онлайн-платформ не способны перенять функции государства. «Ни одна онлайн-платформа, вне зависимости от того, является ли она метавселенной или привычной социальной сетью, не может заменить государство, особенно, когда речь идет о налоговом регулировании, обороте значительных денежных средств, борьбе с мошенничеством или распространением деструктивного контента», — подчеркнул доктор юридических наук. Защита цифровых прав россиян считается ключевой задачей для власти, отметил Виноградов. «С учетом стремительного развития технологий, защита цифровых прав граждан является приоритетной задачей государства. Это относится и к охране конфиденциальности персональных данных пользователей глобальной сети», — объяснил он. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Пользователи виртуальных пространств (метавселенных) могут столкнуться с различным нарушением прав, однако сами онлайн-платформы не способны их защитить, поэтому государству следует регулировать этот аспект технологий. Об этом в разговоре с URA.RU заявил руководитель рабочей группы по законодательству в сфере интернет-технологий и цифровизации Общественной палаты РФ, доктор юридических наук, профессор Вадим Виноградов. «Онлайн-платформы не могут гарантированно предотвратить риски для пользователей. Об этом свидетельствуют многочисленные судебные разбирательства, которые регулярно инициируют регуляторы большинства развитых стран в отношении крупнейших ИТ-гигантов. При этом, ни одно законодательство сейчас не может обеспечить защиту от правонарушений в метавселенной хотя бы потому, что в нем нет понятий, разъясняющих это явление», — заявил Вадим Виноградов. Собеседник агентства подчеркнул, что создатели и владельцы онлайн-платформ не способны перенять функции государства. «Ни одна онлайн-платформа, вне зависимости от того, является ли она метавселенной или привычной социальной сетью, не может заменить государство, особенно, когда речь идет о налоговом регулировании, обороте значительных денежных средств, борьбе с мошенничеством или распространением деструктивного контента», — подчеркнул доктор юридических наук. Защита цифровых прав россиян считается ключевой задачей для власти, отметил Виноградов. «С учетом стремительного развития технологий, защита цифровых прав граждан является приоритетной задачей государства. Это относится и к охране конфиденциальности персональных данных пользователей глобальной сети», — объяснил он.