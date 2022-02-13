Японский диетолог назвала вредный напиток, полезный для похудения

13 февраля 2022 в 20:03 Размер текста - 17 +

Часто многие набирают вес из-за употребления большого количества жидкости Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Кофе является одним из самых кофеиносодержащих напитков и обладает мочегонным эффектом, благодаря которым человек может похудеть. Об этом рассказала японский диетолог Ай Кобаяси. «Для выведения нежелательных веществ из организма рекомендуется пить такие мочегонные напитки, как кофе, черный, зеленый чай или улун. Кофе является одним из самых кофеиносодержащих напитков и обладает мочегонным эффектом. Количество кофеина варьируется в зависимости от разных факторов», — приводит «ИноСМИ» слова диетолога. Отмечается, что в день следует выпивать по три чашки крепкого кофе или четыре чашки некрепкого. В напиток лучше добавить соевое молоко, которое содержит меньше жира и сахара. Ранее врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России Наталья Круглова заявила, что во время жары важно соблюдать норму по количеству употребления чая и кофе, потому что из-за избытка кофеина увеличивается частота сокращений сердца. Также этот напиток напиток быстро выводит жидкости из организма, что вызывает нарушение водно-солевого баланса, передает Пятый канал. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Кофе является одним из самых кофеиносодержащих напитков и обладает мочегонным эффектом, благодаря которым человек может похудеть. Об этом рассказала японский диетолог Ай Кобаяси. «Для выведения нежелательных веществ из организма рекомендуется пить такие мочегонные напитки, как кофе, черный, зеленый чай или улун. Кофе является одним из самых кофеиносодержащих напитков и обладает мочегонным эффектом. Количество кофеина варьируется в зависимости от разных факторов», — приводит «ИноСМИ» слова диетолога. Отмечается, что в день следует выпивать по три чашки крепкого кофе или четыре чашки некрепкого. В напиток лучше добавить соевое молоко, которое содержит меньше жира и сахара. Ранее врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России Наталья Круглова заявила, что во время жары важно соблюдать норму по количеству употребления чая и кофе, потому что из-за избытка кофеина увеличивается частота сокращений сердца. Также этот напиток напиток быстро выводит жидкости из организма, что вызывает нарушение водно-солевого баланса, передает Пятый канал.