Актер Борис Невзоров скончался от коронавируса

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Борис Невзоров скончался от коронавируса Фото:
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Коронавирус COVID-19

Народный артист РФ, ведущий актер Малого театра Борис Невзоров умер от коронавируса. Об этом сообщила директор театра Тамара Михайлова.

«Борис Невзоров скончался два часа назад от коронавируса», — рассказала Михайлова РИА «Новости». Она уточнила, что прощание с артистом пройдет в Малом театре, дата похорон и прощания будет названа позднее.

Невзоров также снимался в фильмах. Наибольшую известность ему принесли роли в кинокартинах «Россия молодая», «Говорит Москва», «Дорогая Маша Березина», «Хозяйка тайги», «Жаркий лед», «Родные люди».

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Народный артист РФ, ведущий актер Малого театра Борис Невзоров умер от коронавируса. Об этом сообщила директор театра Тамара Михайлова. «Борис Невзоров скончался два часа назад от коронавируса», — рассказала Михайлова РИА «Новости». Она уточнила, что прощание с артистом пройдет в Малом театре, дата похорон и прощания будет названа позднее. Невзоров также снимался в фильмах. Наибольшую известность ему принесли роли в кинокартинах «Россия молодая», «Говорит Москва», «Дорогая Маша Березина», «Хозяйка тайги», «Жаркий лед», «Родные люди».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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