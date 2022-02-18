Актер Борис Невзоров скончался от коронавируса

Народный артист РФ, ведущий актер Малого театра Борис Невзоров умер от коронавируса. Об этом сообщила директор театра Тамара Михайлова.
«Борис Невзоров скончался два часа назад от коронавируса», — рассказала Михайлова РИА «Новости». Она уточнила, что прощание с артистом пройдет в Малом театре, дата похорон и прощания будет названа позднее.
Невзоров также снимался в фильмах. Наибольшую известность ему принесли роли в кинокартинах «Россия молодая», «Говорит Москва», «Дорогая Маша Березина», «Хозяйка тайги», «Жаркий лед», «Родные люди».
Народный артист РФ, ведущий актер Малого театра Борис Невзоров умер от коронавируса. Об этом сообщила директор театра Тамара Михайлова. «Борис Невзоров скончался два часа назад от коронавируса», — рассказала Михайлова РИА «Новости». Она уточнила, что прощание с артистом пройдет в Малом театре, дата похорон и прощания будет названа позднее. Невзоров также снимался в фильмах. Наибольшую известность ему принесли роли в кинокартинах «Россия молодая», «Говорит Москва», «Дорогая Маша Березина», «Хозяйка тайги», «Жаркий лед», «Родные люди».