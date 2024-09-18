«Известия»: правительство намерено сократить расходы на малый и средний бизнес

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Правительство РФ сократит расходы на малый и средний бизнес на 20%, передают журналисты Фото:

Правительство РФ планирует на ближайшие пять лет сократить расходы на поддержку малого и среднего предпринимательства. Журналисты «Известий» отмечают, что снижение составит 21%.

«В 2019—2024 годах на проект „Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы“ выделили 416,2 миллиарда рублей. В 2025-2030-м на него заложат 330 миллиардов, что на 21% меньше», — передают авторы материала, ссылаясь на правительственные документы. Из них следует, что на ближайшие годы акцент будет делаться на поддержку бизнеса в приоритетных отраслях, например — обрабатывающие отрасли и IT. Им будут предоставлять льготные кредиты.

В 2018 году был запущен федеральный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», рассчитанный до конца 2024 года. Основные задачи проекта включают в себя совершенствование условий для осуществления предпринимательской деятельности, а также увеличение доступности финансовых средств для малого и среднего бизнеса, включая возможность использования льготного кредитования.

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Правительство РФ планирует на ближайшие пять лет сократить расходы на поддержку малого и среднего предпринимательства. Журналисты «Известий» отмечают, что снижение составит 21%. «В 2019—2024 годах на проект „Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы“ выделили 416,2 миллиарда рублей. В 2025-2030-м на него заложат 330 миллиардов, что на 21% меньше», — передают авторы материала, ссылаясь на правительственные документы. Из них следует, что на ближайшие годы акцент будет делаться на поддержку бизнеса в приоритетных отраслях, например — обрабатывающие отрасли и IT. Им будут предоставлять льготные кредиты. В 2018 году был запущен федеральный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», рассчитанный до конца 2024 года. Основные задачи проекта включают в себя совершенствование условий для осуществления предпринимательской деятельности, а также увеличение доступности финансовых средств для малого и среднего бизнеса, включая возможность использования льготного кредитования.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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