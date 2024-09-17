Россияне стали чаще жаловаться на завышенные чеки по ЖКУ

В текущем году жители России стали активнее жаловаться на проблемы, связанные с жилищно-коммунальными услугами. Как сообщают «Известия», в Государственной жилищной инспекции (ГЖИ) отмечают увеличение числа обращений по вопросам завышенных начислений за услуги и техническое обслуживание домов.
«Жители России в этом году стали чаще, чем в прошлом, обращаться в ГЖИ с жалобами на завышенные начисления за жилищно-коммунальные услуги и техобслуживание домов. В числе самых частых также претензии на протечки труб и крыш, несвоевременное их устранение», — пишут «Известия».
Кроме того, нарушения в уборке подъездов, дворов и вывозе мусора также стали причиной для обращений в ГЖИ. Юридические эксперты подчеркивают, что у потребителей есть право требовать перерасчета платежей через судебные инстанции, а управляющие компании могут быть привлечены к ответственности в виде штрафов за ненадлежащее предоставление услуг.
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