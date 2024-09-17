17 сентября 2024

Россияне стали чаще жаловаться на завышенные чеки по ЖКУ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Россияне отметили возросшие цифры в счетах за оплату коммунальных услуг
Россияне отметили возросшие цифры в счетах за оплату коммунальных услуг Фото:

В текущем году жители России стали активнее жаловаться на проблемы, связанные с жилищно-коммунальными услугами. Как сообщают «Известия», в Государственной жилищной инспекции (ГЖИ) отмечают увеличение числа обращений по вопросам завышенных начислений за услуги и техническое обслуживание домов.

«Жители России в этом году стали чаще, чем в прошлом, обращаться в ГЖИ с жалобами на завышенные начисления за жилищно-коммунальные услуги и техобслуживание домов. В числе самых частых также претензии на протечки труб и крыш, несвоевременное их устранение», — пишут «Известия».

Кроме того, нарушения в уборке подъездов, дворов и вывозе мусора также стали причиной для обращений в ГЖИ. Юридические эксперты подчеркивают, что у потребителей есть право требовать перерасчета платежей через судебные инстанции, а управляющие компании могут быть привлечены к ответственности в виде штрафов за ненадлежащее предоставление услуг.

Ранее россиянам объяснили, почему дорожают ЖКУ. Это связано с комплексом причин, которые обусловлены бюджетами субъектов, состоянием инфраструктуры и видом топлива

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В текущем году жители России стали активнее жаловаться на проблемы, связанные с жилищно-коммунальными услугами. Как сообщают «Известия», в Государственной жилищной инспекции (ГЖИ) отмечают увеличение числа обращений по вопросам завышенных начислений за услуги и техническое обслуживание домов. «Жители России в этом году стали чаще, чем в прошлом, обращаться в ГЖИ с жалобами на завышенные начисления за жилищно-коммунальные услуги и техобслуживание домов. В числе самых частых также претензии на протечки труб и крыш, несвоевременное их устранение», — пишут «Известия». Кроме того, нарушения в уборке подъездов, дворов и вывозе мусора также стали причиной для обращений в ГЖИ. Юридические эксперты подчеркивают, что у потребителей есть право требовать перерасчета платежей через судебные инстанции, а управляющие компании могут быть привлечены к ответственности в виде штрафов за ненадлежащее предоставление услуг. Ранее россиянам объяснили, почему дорожают ЖКУ. Это связано с комплексом причин, которые обусловлены бюджетами субъектов, состоянием инфраструктуры и видом топлива
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...