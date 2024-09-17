В Ярославле загорелся склад с покрышками площадью 450 квадратных метров

В Ярославле произошел крупный пожар в одноэтажном здании, которое, предположительно, использовалось как склад для хранения покрышек и горюче-смазочных материалов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя ГУ МЧС по Ярославской области.
«На улице Механизаторов 16 А горит одноэтажное здание размерами 30 на 15 метров, горение происходит по всей площади. Предварительно, здание является складом, горят покрышки и ГСМ», — сказала представитель ведомства, слова которой приводит агентство.
Пользователи социальных сетей опубликовали фотографии и видеозаписи возгорания. Столб дыма от пожара виден на большое расстояние, а жители близлежащего района Брагино сообщают о сильном неприятном запахе, распространяемом в результате горения.
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