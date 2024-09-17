17 сентября 2024

В Ярославле загорелся склад с покрышками площадью 450 квадратных метров

© Служба новостей «URA.RU»
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О пострадавших в ходе пожара не сообщается
О пострадавших в ходе пожара не сообщается Фото:

В Ярославле произошел крупный пожар в одноэтажном здании, которое, предположительно, использовалось как склад для хранения покрышек и горюче-смазочных материалов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя ГУ МЧС по Ярославской области.

«На улице Механизаторов 16 А горит одноэтажное здание размерами 30 на 15 метров, горение происходит по всей площади. Предварительно, здание является складом, горят покрышки и ГСМ», — сказала представитель ведомства, слова которой приводит агентство.

Пользователи социальных сетей опубликовали фотографии и видеозаписи возгорания. Столб дыма от пожара виден на большое расстояние, а жители близлежащего района Брагино сообщают о сильном неприятном запахе, распространяемом в результате горения.

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В Ярославле произошел крупный пожар в одноэтажном здании, которое, предположительно, использовалось как склад для хранения покрышек и горюче-смазочных материалов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя ГУ МЧС по Ярославской области. «На улице Механизаторов 16 А горит одноэтажное здание размерами 30 на 15 метров, горение происходит по всей площади. Предварительно, здание является складом, горят покрышки и ГСМ», — сказала представитель ведомства, слова которой приводит агентство. Пользователи социальных сетей опубликовали фотографии и видеозаписи возгорания. Столб дыма от пожара виден на большое расстояние, а жители близлежащего района Брагино сообщают о сильном неприятном запахе, распространяемом в результате горения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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