Критиковавшая руководство ВСУ депутат Рады Безуглая увольняется

Марьяна Безуглая, депутат Верховной рады Украины, подала прошение об отставке с поста заместителя главы комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, признана экстремисткой и запрещена в РФ).
«Прошу освободить меня от исполнения обязанностей заместителя председателя комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки», — написала Безуглая в заявлении, адресованном спикеру Верховной рады Руслану Стефанчуку. Помимо отставки, Безуглая выразила желание стать членом парламентского комитета по внешней политике.
Кроме того, глава парламентской партии Давид Арахамия также предложил снять Безуглую с должности. Об этой инициативе сообщают украинские СМИ.
Безуглая многократно критиковала решения и действия командования ВСУ. Депутаты Верховной рады уже пытались сместить ее с должности. В сентябре инициативу поддержали 205 парламентариев при необходимых 226.
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