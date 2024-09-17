17 сентября 2024

Критиковавшая руководство ВСУ депутат Рады Безуглая увольняется

© Служба новостей «URA.RU»
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Безуглая ранее критиковала руководство ВСУ
Безуглая ранее критиковала руководство ВСУ Фото:

Марьяна Безуглая, депутат Верховной рады Украины, подала прошение об отставке с поста заместителя главы комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, признана экстремисткой и запрещена в РФ).

«Прошу освободить меня от исполнения обязанностей заместителя председателя комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки», — написала Безуглая в заявлении, адресованном спикеру Верховной рады Руслану Стефанчуку. Помимо отставки, Безуглая выразила желание стать членом парламентского комитета по внешней политике.

Кроме того, глава парламентской партии Давид Арахамия также предложил снять Безуглую с должности. Об этой инициативе сообщают украинские СМИ.

Безуглая многократно критиковала решения и действия командования ВСУ. Депутаты Верховной рады уже пытались сместить ее с должности. В сентябре инициативу поддержали 205 парламентариев при необходимых 226.

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Марьяна Безуглая, депутат Верховной рады Украины, подала прошение об отставке с поста заместителя главы комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, признана экстремисткой и запрещена в РФ). «Прошу освободить меня от исполнения обязанностей заместителя председателя комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки», — написала Безуглая в заявлении, адресованном спикеру Верховной рады Руслану Стефанчуку. Помимо отставки, Безуглая выразила желание стать членом парламентского комитета по внешней политике. Кроме того, глава парламентской партии Давид Арахамия также предложил снять Безуглую с должности. Об этой инициативе сообщают украинские СМИ. Безуглая многократно критиковала решения и действия командования ВСУ. Депутаты Верховной рады уже пытались сместить ее с должности. В сентябре инициативу поддержали 205 парламентариев при необходимых 226.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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