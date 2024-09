Кейт Миддлтон вернулась к королевским обязанностям после лечения от рака

Принцесса Уэльская ранее прошла курс лечения от рака Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости Принцесса Уэльская Кэтрин (Кейт Миддлтон) впервые после лечения от онкологического заболевания участвовала в официальном королевском мероприятии. Об этом сообщает британское издание The Guardian. «Принцесса Уэльская впервые была упомянута в официальном отчете о королевских мероприятиях после окончания ее лечения от рака. Кэтрин была упомянута в циркуляре после проведения совещания в Виндзорском замке по вопросу, который ее помощники называли делом ее жизни — раннему развитию детей», — пишет The Guardian. Кэтрин Миддлтон смогла присутствовать только на нескольких публичных событиях во время своего лечения, среди которых были парад в честь дня рождения короля и финал мужского Уимблдона. В марте текущего года принцесса перенесла операцию на брюшной полости, после чего сообщила о «значительном прогрессе» в своем выздоровлении и намерении присоединиться к королевским обязанностям летом. Первое появление Кэтрин после начала борьбы с раком состоялось 15 июня на параде Trooping the Colour.

