17 сентября 2024

Кейт Миддлтон вернулась к королевским обязанностям после лечения от рака

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Принцесса Уэльская ранее прошла курс лечения от рака
Принцесса Уэльская ранее прошла курс лечения от рака Фото:

Принцесса Уэльская Кэтрин (Кейт Миддлтон) впервые после лечения от онкологического заболевания участвовала в официальном королевском мероприятии. Об этом сообщает британское издание The Guardian.

«Принцесса Уэльская впервые была упомянута в официальном отчете о королевских мероприятиях после окончания ее лечения от рака. Кэтрин была упомянута в циркуляре после проведения совещания в Виндзорском замке по вопросу, который ее помощники называли делом ее жизни — раннему развитию детей», — пишет The Guardian.

Кэтрин Миддлтон смогла присутствовать только на нескольких публичных событиях во время своего лечения, среди которых были парад в честь дня рождения короля и финал мужского Уимблдона. В марте текущего года принцесса перенесла операцию на брюшной полости, после чего сообщила о «значительном прогрессе» в своем выздоровлении и намерении присоединиться к королевским обязанностям летом. Первое появление Кэтрин после начала борьбы с раком состоялось 15 июня на параде Trooping the Colour.

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Принцесса Уэльская Кэтрин (Кейт Миддлтон) впервые после лечения от онкологического заболевания участвовала в официальном королевском мероприятии. Об этом сообщает британское издание The Guardian. «Принцесса Уэльская впервые была упомянута в официальном отчете о королевских мероприятиях после окончания ее лечения от рака. Кэтрин была упомянута в циркуляре после проведения совещания в Виндзорском замке по вопросу, который ее помощники называли делом ее жизни — раннему развитию детей», — пишет The Guardian. Кэтрин Миддлтон смогла присутствовать только на нескольких публичных событиях во время своего лечения, среди которых были парад в честь дня рождения короля и финал мужского Уимблдона. В марте текущего года принцесса перенесла операцию на брюшной полости, после чего сообщила о «значительном прогрессе» в своем выздоровлении и намерении присоединиться к королевским обязанностям летом. Первое появление Кэтрин после начала борьбы с раком состоялось 15 июня на параде Trooping the Colour.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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