РИА «Новости»: Пушилин заявил о скором окончании операции РФ

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Города Донбасса освободят, сказал Денис Пушилин Фото:
новость из сюжета
Военная операция РФ на Украине

Военная операция России на Украине скоро закончится. Слова главы Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина приводят РИА «Новости».

«Могу сказать, что это совсем скоро закончится… Наши города, города Донецкой народной республики, они в самое ближайшее время будут освобождены», — цитируют РИА «Новости» Пушилина, который выступил в эфире телеканала «Россия 24».

О начале военной операции на Украине сообщил президент России Владимир Путин. Ранее первый замглавы комитета Госдумы по обороне Андрей Красов заявил, что специальная военная операция не будет долгой. Евросоюз пообещал обсудить введение санкций.

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Военная операция России на Украине скоро закончится. Слова главы Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина приводят РИА «Новости». «Могу сказать, что это совсем скоро закончится… Наши города, города Донецкой народной республики, они в самое ближайшее время будут освобождены», — цитируют РИА «Новости» Пушилина, который выступил в эфире телеканала «Россия 24». О начале военной операции на Украине сообщил президент России Владимир Путин. Ранее первый замглавы комитета Госдумы по обороне Андрей Красов заявил, что специальная военная операция не будет долгой. Евросоюз пообещал обсудить введение санкций.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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