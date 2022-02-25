Эрдоган: Запад помогает Украине только советами

Президент Турции Тайип Эрдоган сказал, что страны ЕС и НАТО лишь наставляют Киев. По его мнению, нужно быть настойчивее в сложившейся ситуации вокруг Украины. Об этом рассказал ТАСС со ссылкой на свои источники.
«НАТО нужно было действовать решительнее. Запад помогает Украине только советами», — сказал политик.
Эрдоган считает, что отношения НАТО и ЕС к Украине не являются ни дружбой, ни солидарностью. Также, по его словам, Киев в данном случае защищает свою территорию. Турецкий лидер также подчеркнул, что действия России по отношению к Украине неприемлемы.
Президент России Владимир Путин заявил, что решил провести военную операцию на Украине. По его словам, армия РФ должна провести демилитаризацию и денацификацию республики. Вскоре украинский лидер Владимир Зеленский объявил, что страны НАТО, которые ранее выступали за вступление Украины в состав альянса, сейчас боятся принять это решение из-за страха перед Россией. По его словам, украинцам приходится самостоятельно защищать свое государство.
Президент Турции Тайип Эрдоган сказал, что страны ЕС и НАТО лишь наставляют Киев. По его мнению, нужно быть настойчивее в сложившейся ситуации вокруг Украины. Об этом рассказал ТАСС со ссылкой на свои источники. «НАТО нужно было действовать решительнее. Запад помогает Украине только советами», — сказал политик. Эрдоган считает, что отношения НАТО и ЕС к Украине не являются ни дружбой, ни солидарностью. Также, по его словам, Киев в данном случае защищает свою территорию. Турецкий лидер также подчеркнул, что действия России по отношению к Украине неприемлемы. Президент России Владимир Путин заявил, что решил провести военную операцию на Украине. По его словам, армия РФ должна провести демилитаризацию и денацификацию республики. Вскоре украинский лидер Владимир Зеленский объявил, что страны НАТО, которые ранее выступали за вступление Украины в состав альянса, сейчас боятся принять это решение из-за страха перед Россией. По его словам, украинцам приходится самостоятельно защищать свое государство.