Эрдоган: Запад помогает Украине только советами

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Клипарт depositphotos.com, эрдоган реджеп
Эрдоган считает, что отношения НАТО и ЕС к Украине недоброжелательное. Фото:
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Военная операция РФ на Украине

Президент Турции Тайип Эрдоган сказал, что страны ЕС и НАТО лишь наставляют Киев. По его мнению, нужно быть настойчивее в сложившейся ситуации вокруг Украины. Об этом рассказал ТАСС со ссылкой на свои источники.

«НАТО нужно было действовать решительнее. Запад помогает Украине только советами», — сказал политик.

Эрдоган считает, что отношения НАТО и ЕС к Украине не являются ни дружбой, ни солидарностью. Также, по его словам, Киев в данном случае защищает свою территорию. Турецкий лидер также подчеркнул, что действия России по отношению к Украине неприемлемы.

Президент России Владимир Путин заявил, что решил провести военную операцию на Украине. По его словам, армия РФ должна провести демилитаризацию и денацификацию республики. Вскоре украинский лидер Владимир Зеленский объявил, что страны НАТО, которые ранее выступали за вступление Украины в состав альянса, сейчас боятся принять это решение из-за страха перед Россией. По его словам, украинцам приходится самостоятельно защищать свое государство.

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Президент Турции Тайип Эрдоган сказал, что страны ЕС и НАТО лишь наставляют Киев. По его мнению, нужно быть настойчивее в сложившейся ситуации вокруг Украины. Об этом рассказал ТАСС со ссылкой на свои источники. «НАТО нужно было действовать решительнее. Запад помогает Украине только советами», — сказал политик. Эрдоган считает, что отношения НАТО и ЕС к Украине не являются ни дружбой, ни солидарностью. Также, по его словам, Киев в данном случае защищает свою территорию. Турецкий лидер также подчеркнул, что действия России по отношению к Украине неприемлемы. Президент России Владимир Путин заявил, что решил провести военную операцию на Украине. По его словам, армия РФ должна провести демилитаризацию и денацификацию республики. Вскоре украинский лидер Владимир Зеленский объявил, что страны НАТО, которые ранее выступали за вступление Украины в состав альянса, сейчас боятся принять это решение из-за страха перед Россией. По его словам, украинцам приходится самостоятельно защищать свое государство.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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