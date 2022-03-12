Иммунолог предупредил об опасности отмены ковидных ограничений

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Ограничения при посещении ТЦ
Иммунолог заявил, что в России возможен новый всплеск COVID Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Отмена коронавирусных ограничений может привести к дополнительным эпидемиологическим рискам. С таким прогнозом выступил иммунолог, кандидат медицинских наук иммунолог Николай Крючков.

«Снятие ограничительных мер и те действия, которые сейчас Россия, к сожалению, предпринимает, приведут к дополнительным эпидемиологическим рискам, тем более в довольно небезопасный весенний период. Сейчас очень легко отменять ограничительные меры, говоря о полной победе над коронавирусом», — цитирует «Ридус» Крючкова.

По его словам, такие победы быстро заканчиваются и может начаться новый всплеск заболеваемости. Вся система при этом уже будет «расхлябана» и неспособна к введению централизованных эпидемиологических мер, высказался Крючков. В текущей экономической ситуации ограничения будет сложнее ввести, чем в начале пандемии.

В начале марта Роспотребнадзор снял почти все коронавирусные ограничения, потому что в России начала снижаться заболеваемость. Оставили требования к ношению масок и дезинфекции помещений. В РФ могут снять все COVID-ограничения в течение месяца, потому что для этого есть основания. Об этом URA.RU заявил завлабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта, член-корреспондент РАН, профессор, вирусолог Петр Чумаков.

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Отмена коронавирусных ограничений может привести к дополнительным эпидемиологическим рискам. С таким прогнозом выступил иммунолог, кандидат медицинских наук иммунолог Николай Крючков. «Снятие ограничительных мер и те действия, которые сейчас Россия, к сожалению, предпринимает, приведут к дополнительным эпидемиологическим рискам, тем более в довольно небезопасный весенний период. Сейчас очень легко отменять ограничительные меры, говоря о полной победе над коронавирусом», — цитирует «Ридус» Крючкова. По его словам, такие победы быстро заканчиваются и может начаться новый всплеск заболеваемости. Вся система при этом уже будет «расхлябана» и неспособна к введению централизованных эпидемиологических мер, высказался Крючков. В текущей экономической ситуации ограничения будет сложнее ввести, чем в начале пандемии. В начале марта Роспотребнадзор снял почти все коронавирусные ограничения, потому что в России начала снижаться заболеваемость. Оставили требования к ношению масок и дезинфекции помещений. В РФ могут снять все COVID-ограничения в течение месяца, потому что для этого есть основания. Об этом URA.RU заявил завлабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта, член-корреспондент РАН, профессор, вирусолог Петр Чумаков.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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