Иммунолог предупредил об опасности отмены ковидных ограничений

Отмена коронавирусных ограничений может привести к дополнительным эпидемиологическим рискам. С таким прогнозом выступил иммунолог, кандидат медицинских наук иммунолог Николай Крючков.
«Снятие ограничительных мер и те действия, которые сейчас Россия, к сожалению, предпринимает, приведут к дополнительным эпидемиологическим рискам, тем более в довольно небезопасный весенний период. Сейчас очень легко отменять ограничительные меры, говоря о полной победе над коронавирусом», — цитирует «Ридус» Крючкова.
По его словам, такие победы быстро заканчиваются и может начаться новый всплеск заболеваемости. Вся система при этом уже будет «расхлябана» и неспособна к введению централизованных эпидемиологических мер, высказался Крючков. В текущей экономической ситуации ограничения будет сложнее ввести, чем в начале пандемии.
В начале марта Роспотребнадзор снял почти все коронавирусные ограничения, потому что в России начала снижаться заболеваемость. Оставили требования к ношению масок и дезинфекции помещений. В РФ могут снять все COVID-ограничения в течение месяца, потому что для этого есть основания. Об этом URA.RU заявил завлабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта, член-корреспондент РАН, профессор, вирусолог Петр Чумаков.
Отмена коронавирусных ограничений может привести к дополнительным эпидемиологическим рискам. С таким прогнозом выступил иммунолог, кандидат медицинских наук иммунолог Николай Крючков. «Снятие ограничительных мер и те действия, которые сейчас Россия, к сожалению, предпринимает, приведут к дополнительным эпидемиологическим рискам, тем более в довольно небезопасный весенний период. Сейчас очень легко отменять ограничительные меры, говоря о полной победе над коронавирусом», — цитирует «Ридус» Крючкова. По его словам, такие победы быстро заканчиваются и может начаться новый всплеск заболеваемости. Вся система при этом уже будет «расхлябана» и неспособна к введению централизованных эпидемиологических мер, высказался Крючков. В текущей экономической ситуации ограничения будет сложнее ввести, чем в начале пандемии. В начале марта Роспотребнадзор снял почти все коронавирусные ограничения, потому что в России начала снижаться заболеваемость. Оставили требования к ношению масок и дезинфекции помещений. В РФ могут снять все COVID-ограничения в течение месяца, потому что для этого есть основания. Об этом URA.RU заявил завлабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта, член-корреспондент РАН, профессор, вирусолог Петр Чумаков.