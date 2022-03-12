Иммунолог предупредил об опасности отмены ковидных ограничений

12 марта 2022 в 09:50 Размер текста - 17 +

Иммунолог заявил, что в России возможен новый всплеск COVID Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Отмена коронавирусных ограничений может привести к дополнительным эпидемиологическим рискам. С таким прогнозом выступил иммунолог, кандидат медицинских наук иммунолог Николай Крючков. «Снятие ограничительных мер и те действия, которые сейчас Россия, к сожалению, предпринимает, приведут к дополнительным эпидемиологическим рискам, тем более в довольно небезопасный весенний период. Сейчас очень легко отменять ограничительные меры, говоря о полной победе над коронавирусом», — цитирует «Ридус» Крючкова. По его словам, такие победы быстро заканчиваются и может начаться новый всплеск заболеваемости. Вся система при этом уже будет «расхлябана» и неспособна к введению централизованных эпидемиологических мер, высказался Крючков. В текущей экономической ситуации ограничения будет сложнее ввести, чем в начале пандемии. В начале марта Роспотребнадзор снял почти все коронавирусные ограничения, потому что в России начала снижаться заболеваемость. Оставили требования к ношению масок и дезинфекции помещений. В РФ могут снять все COVID-ограничения в течение месяца, потому что для этого есть основания. Об этом URA.RU заявил завлабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта, член-корреспондент РАН, профессор, вирусолог Петр Чумаков. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Отмена коронавирусных ограничений может привести к дополнительным эпидемиологическим рискам. С таким прогнозом выступил иммунолог, кандидат медицинских наук иммунолог Николай Крючков. «Снятие ограничительных мер и те действия, которые сейчас Россия, к сожалению, предпринимает, приведут к дополнительным эпидемиологическим рискам, тем более в довольно небезопасный весенний период. Сейчас очень легко отменять ограничительные меры, говоря о полной победе над коронавирусом», — цитирует «Ридус» Крючкова. По его словам, такие победы быстро заканчиваются и может начаться новый всплеск заболеваемости. Вся система при этом уже будет «расхлябана» и неспособна к введению централизованных эпидемиологических мер, высказался Крючков. В текущей экономической ситуации ограничения будет сложнее ввести, чем в начале пандемии. В начале марта Роспотребнадзор снял почти все коронавирусные ограничения, потому что в России начала снижаться заболеваемость. Оставили требования к ношению масок и дезинфекции помещений. В РФ могут снять все COVID-ограничения в течение месяца, потому что для этого есть основания. Об этом URA.RU заявил завлабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта, член-корреспондент РАН, профессор, вирусолог Петр Чумаков.