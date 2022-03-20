СМИ: жена экс-депутата Рады вывезла из Украины 30 $ млн

Жена бывшего депутата Рады от партии «Народный фронт» Игоря Котвицкого Анастасия Котвицкая вывезла в Венгрию 28,8 млн долларов и 1,3 млн евро. На таможне женщину не досматривали.
«14 марта Котвицкая с матерью и несколькими гражданами Венгрии приехала на пункт „Вилок“ Закарпатской таможни. При пересечении границы никаких средств они не задекларировали, а таможенники вещи не досматривали. <…> Уже на венгерской таможне Котвицкая задекларировала 28,8 $ млн и 1,3 € млн, а Госбюро расследований Украины после этого открыло уголовное производство», — сообщает telegram-канал RT со ссылкой на украинские СМИ. Отмечается, что многие называют Котвитского бизнес-партнером экс-главы МВД Украины Арсена Авакова.
Ранее сообщалось, что украинские пограничники угрожали белорусским дипломатам во главе с послом на Украине Игорем Соколом. Один из пограничников с автоматом предложил белорусскому послу взять «тридцать серебреников», чтобы передать их главе Госпогранкомитета Белоруссии, мотивируя это приказом украинской погранслужбы.
Жена бывшего депутата Рады от партии «Народный фронт» Игоря Котвицкого Анастасия Котвицкая вывезла в Венгрию 28,8 млн долларов и 1,3 млн евро. На таможне женщину не досматривали. «14 марта Котвицкая с матерью и несколькими гражданами Венгрии приехала на пункт „Вилок“ Закарпатской таможни. При пересечении границы никаких средств они не задекларировали, а таможенники вещи не досматривали. <…> Уже на венгерской таможне Котвицкая задекларировала 28,8 $ млн и 1,3 € млн, а Госбюро расследований Украины после этого открыло уголовное производство», — сообщает telegram-канал RT со ссылкой на украинские СМИ. Отмечается, что многие называют Котвитского бизнес-партнером экс-главы МВД Украины Арсена Авакова. Ранее сообщалось, что украинские пограничники угрожали белорусским дипломатам во главе с послом на Украине Игорем Соколом. Один из пограничников с автоматом предложил белорусскому послу взять «тридцать серебреников», чтобы передать их главе Госпогранкомитета Белоруссии, мотивируя это приказом украинской погранслужбы.