СМИ: жена экс-депутата Рады вывезла из Украины 30 $ млн

21 марта 2022 в 03:49 Размер текста - 17 +

Деньги были обнаружены на венгерской таможне Фото: Александр Елизаров © URA.RU Жена бывшего депутата Рады от партии «Народный фронт» Игоря Котвицкого Анастасия Котвицкая вывезла в Венгрию 28,8 млн долларов и 1,3 млн евро. На таможне женщину не досматривали. «14 марта Котвицкая с матерью и несколькими гражданами Венгрии приехала на пункт „Вилок“ Закарпатской таможни. При пересечении границы никаких средств они не задекларировали, а таможенники вещи не досматривали. <…> Уже на венгерской таможне Котвицкая задекларировала 28,8 $ млн и 1,3 € млн, а Госбюро расследований Украины после этого открыло уголовное производство», — сообщает telegram-канал RT со ссылкой на украинские СМИ. Отмечается, что многие называют Котвитского бизнес-партнером экс-главы МВД Украины Арсена Авакова. Ранее сообщалось, что украинские пограничники угрожали белорусским дипломатам во главе с послом на Украине Игорем Соколом. Один из пограничников с автоматом предложил белорусскому послу взять «тридцать серебреников», чтобы передать их главе Госпогранкомитета Белоруссии, мотивируя это приказом украинской погранслужбы. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Жена бывшего депутата Рады от партии «Народный фронт» Игоря Котвицкого Анастасия Котвицкая вывезла в Венгрию 28,8 млн долларов и 1,3 млн евро. На таможне женщину не досматривали. «14 марта Котвицкая с матерью и несколькими гражданами Венгрии приехала на пункт „Вилок“ Закарпатской таможни. При пересечении границы никаких средств они не задекларировали, а таможенники вещи не досматривали. <…> Уже на венгерской таможне Котвицкая задекларировала 28,8 $ млн и 1,3 € млн, а Госбюро расследований Украины после этого открыло уголовное производство», — сообщает telegram-канал RT со ссылкой на украинские СМИ. Отмечается, что многие называют Котвитского бизнес-партнером экс-главы МВД Украины Арсена Авакова. Ранее сообщалось, что украинские пограничники угрожали белорусским дипломатам во главе с послом на Украине Игорем Соколом. Один из пограничников с автоматом предложил белорусскому послу взять «тридцать серебреников», чтобы передать их главе Госпогранкомитета Белоруссии, мотивируя это приказом украинской погранслужбы.