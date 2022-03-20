20 марта 2022

СМИ: жена экс-депутата Рады вывезла из Украины 30 $ млн

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Клипарт по теме Деньги. Ханты-Мансийск , выход, кризис, деньги, доллары
Деньги были обнаружены на венгерской таможне Фото:

Жена бывшего депутата Рады от партии «Народный фронт» Игоря Котвицкого Анастасия Котвицкая вывезла в Венгрию 28,8 млн долларов и 1,3 млн евро. На таможне женщину не досматривали.

«14 марта Котвицкая с матерью и несколькими гражданами Венгрии приехала на пункт „Вилок“ Закарпатской таможни. При пересечении границы никаких средств они не задекларировали, а таможенники вещи не досматривали. <…> Уже на венгерской таможне Котвицкая задекларировала 28,8 $ млн и 1,3 € млн, а Госбюро расследований Украины после этого открыло уголовное производство», — сообщает telegram-канал RT со ссылкой на украинские СМИ. Отмечается, что многие называют Котвитского бизнес-партнером экс-главы МВД Украины Арсена Авакова.

Ранее сообщалось, что украинские пограничники угрожали белорусским дипломатам во главе с послом на Украине Игорем Соколом. Один из пограничников с автоматом предложил белорусскому послу взять «тридцать серебреников», чтобы передать их главе Госпогранкомитета Белоруссии, мотивируя это приказом украинской погранслужбы.

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Жена бывшего депутата Рады от партии «Народный фронт» Игоря Котвицкого Анастасия Котвицкая вывезла в Венгрию 28,8 млн долларов и 1,3 млн евро. На таможне женщину не досматривали. «14 марта Котвицкая с матерью и несколькими гражданами Венгрии приехала на пункт „Вилок“ Закарпатской таможни. При пересечении границы никаких средств они не задекларировали, а таможенники вещи не досматривали. <…> Уже на венгерской таможне Котвицкая задекларировала 28,8 $ млн и 1,3 € млн, а Госбюро расследований Украины после этого открыло уголовное производство», — сообщает telegram-канал RT со ссылкой на украинские СМИ. Отмечается, что многие называют Котвитского бизнес-партнером экс-главы МВД Украины Арсена Авакова. Ранее сообщалось, что украинские пограничники угрожали белорусским дипломатам во главе с послом на Украине Игорем Соколом. Один из пограничников с автоматом предложил белорусскому послу взять «тридцать серебреников», чтобы передать их главе Госпогранкомитета Белоруссии, мотивируя это приказом украинской погранслужбы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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