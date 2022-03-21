В России наказали мужчину, плюнувшего на баннер с буквой Z

21 марта 2022 в 17:50 Размер текста - 17 +

Мужчину оштрафовали на 30 тысяч за плевок в букву Z Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Краснодаре суд оштрафовал мужчину, который плюнул в баннер с буквой Z в поддержку специальной операции на Украине. Об этом сообщается в официальном telegram-канале пресс-службы судов Краснодара. «6 марта 2022 года мужчина плюнул на уличный баннер, содержащий надпись „Z — своих не бросаем“, таким образом допустил публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ. Молодой человек пояснил суду, что таким образом выразил свое отношение к спецоперации. Прикубанский районный суд г. Краснодара признал мужчину виновным в совершении административного правонарушения и назначил ему наказание в виде административного штрафа в размере 30 000 рублей», — говорится в сообщении суда. Россия ранее начала вынужденную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин на праздновании восьмилетия воссоединения России и Крыма отметил, что задача спецоперации — спасти жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Президент подчеркнул, что Украина не оставила России шансов поступить иным образом. Минобороны РФ сообщало, что Киев готовил наступление на Донбасс в марте 2022 года. 4 марта Владимир Путин подписал закон о наказании за фейки и дискредитацию армии РФ, пишет RT. В Кремле отметили, что закон нужен из-за информационной агрессии, поступающей из-за рубежа. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В Краснодаре суд оштрафовал мужчину, который плюнул в баннер с буквой Z в поддержку специальной операции на Украине. Об этом сообщается в официальном telegram-канале пресс-службы судов Краснодара. «6 марта 2022 года мужчина плюнул на уличный баннер, содержащий надпись „Z — своих не бросаем“, таким образом допустил публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ. Молодой человек пояснил суду, что таким образом выразил свое отношение к спецоперации. Прикубанский районный суд г. Краснодара признал мужчину виновным в совершении административного правонарушения и назначил ему наказание в виде административного штрафа в размере 30 000 рублей», — говорится в сообщении суда. Россия ранее начала вынужденную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин на праздновании восьмилетия воссоединения России и Крыма отметил, что задача спецоперации — спасти жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Президент подчеркнул, что Украина не оставила России шансов поступить иным образом. Минобороны РФ сообщало, что Киев готовил наступление на Донбасс в марте 2022 года. 4 марта Владимир Путин подписал закон о наказании за фейки и дискредитацию армии РФ, пишет RT. В Кремле отметили, что закон нужен из-за информационной агрессии, поступающей из-за рубежа.