25 марта 2022

Полковник США назвал жителей Донбасса и востока Украины русскими

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Волонтер развозит гуманитарную помощь по освобожденным селам. ДНР, хлеб, деревня, гуманитарная помощь, донбасс, сельская местность, село, вода, гуманитарная катастрофа
«Они не украинцы», — заявил Макгрегор Фото:

Властям Украины не стоило заставлять говорить по-украински жителей Донбасса и восточной части страны, когда большинство живущих там — это русские. Так считает экс-советник министра обороны США, полковник в отставке Дуглас Макгрегор.

«Это республики, фундаментально настроенные пророссийски. И вообще, по большей части на востоке Украины живут русские. <…> Их нельзя было заставлять говорить по-украински, писать по-украински — потому что они не украинцы. Они действительно во многом отличаются», — сказал Макгрегор, пишет РИА «Новости».

Спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как он объяснял в обращении к гражданам, она призвана помочь жителям Донбасса, которые восемь лет страдали от различных блокад, санкций и обстрелов, устраиваемых украинской стороной. По словам главы государства, Украина не оставила шанса России на невмешательство, поскольку все это время под кураторством США и НАТО наращивала ядерный потенциал и разрабатывала военно-биологические программы, в том числе с образцами коронавируса, сибирской язвы, холеры, африканской чумы свиней и других смертоносных заболеваний. Таким образом, объяснял Путин, Россия была вынуждена защищаться от опасности у своих границ.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Властям Украины не стоило заставлять говорить по-украински жителей Донбасса и восточной части страны, когда большинство живущих там — это русские. Так считает экс-советник министра обороны США, полковник в отставке Дуглас Макгрегор. «Это республики, фундаментально настроенные пророссийски. И вообще, по большей части на востоке Украины живут русские. <…> Их нельзя было заставлять говорить по-украински, писать по-украински — потому что они не украинцы. Они действительно во многом отличаются», — сказал Макгрегор, пишет РИА «Новости». Спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как он объяснял в обращении к гражданам, она призвана помочь жителям Донбасса, которые восемь лет страдали от различных блокад, санкций и обстрелов, устраиваемых украинской стороной. По словам главы государства, Украина не оставила шанса России на невмешательство, поскольку все это время под кураторством США и НАТО наращивала ядерный потенциал и разрабатывала военно-биологические программы, в том числе с образцами коронавируса, сибирской язвы, холеры, африканской чумы свиней и других смертоносных заболеваний. Таким образом, объяснял Путин, Россия была вынуждена защищаться от опасности у своих границ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...