Полковник США назвал жителей Донбасса и востока Украины русскими

26 марта 2022 в 03:15 Размер текста - 17 +

«Они не украинцы», — заявил Макгрегор Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Властям Украины не стоило заставлять говорить по-украински жителей Донбасса и восточной части страны, когда большинство живущих там — это русские. Так считает экс-советник министра обороны США, полковник в отставке Дуглас Макгрегор. «Это республики, фундаментально настроенные пророссийски. И вообще, по большей части на востоке Украины живут русские. <…> Их нельзя было заставлять говорить по-украински, писать по-украински — потому что они не украинцы. Они действительно во многом отличаются», — сказал Макгрегор, пишет РИА «Новости». Спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как он объяснял в обращении к гражданам, она призвана помочь жителям Донбасса, которые восемь лет страдали от различных блокад, санкций и обстрелов, устраиваемых украинской стороной. По словам главы государства, Украина не оставила шанса России на невмешательство, поскольку все это время под кураторством США и НАТО наращивала ядерный потенциал и разрабатывала военно-биологические программы, в том числе с образцами коронавируса, сибирской язвы, холеры, африканской чумы свиней и других смертоносных заболеваний. Таким образом, объяснял Путин, Россия была вынуждена защищаться от опасности у своих границ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Властям Украины не стоило заставлять говорить по-украински жителей Донбасса и восточной части страны, когда большинство живущих там — это русские. Так считает экс-советник министра обороны США, полковник в отставке Дуглас Макгрегор. «Это республики, фундаментально настроенные пророссийски. И вообще, по большей части на востоке Украины живут русские. <…> Их нельзя было заставлять говорить по-украински, писать по-украински — потому что они не украинцы. Они действительно во многом отличаются», — сказал Макгрегор, пишет РИА «Новости». Спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как он объяснял в обращении к гражданам, она призвана помочь жителям Донбасса, которые восемь лет страдали от различных блокад, санкций и обстрелов, устраиваемых украинской стороной. По словам главы государства, Украина не оставила шанса России на невмешательство, поскольку все это время под кураторством США и НАТО наращивала ядерный потенциал и разрабатывала военно-биологические программы, в том числе с образцами коронавируса, сибирской язвы, холеры, африканской чумы свиней и других смертоносных заболеваний. Таким образом, объяснял Путин, Россия была вынуждена защищаться от опасности у своих границ.