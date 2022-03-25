Полковник США назвал жителей Донбасса и востока Украины русскими

Властям Украины не стоило заставлять говорить по-украински жителей Донбасса и восточной части страны, когда большинство живущих там — это русские. Так считает экс-советник министра обороны США, полковник в отставке Дуглас Макгрегор.
«Это республики, фундаментально настроенные пророссийски. И вообще, по большей части на востоке Украины живут русские. <…> Их нельзя было заставлять говорить по-украински, писать по-украински — потому что они не украинцы. Они действительно во многом отличаются», — сказал Макгрегор, пишет РИА «Новости».
Спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как он объяснял в обращении к гражданам, она призвана помочь жителям Донбасса, которые восемь лет страдали от различных блокад, санкций и обстрелов, устраиваемых украинской стороной. По словам главы государства, Украина не оставила шанса России на невмешательство, поскольку все это время под кураторством США и НАТО наращивала ядерный потенциал и разрабатывала военно-биологические программы, в том числе с образцами коронавируса, сибирской язвы, холеры, африканской чумы свиней и других смертоносных заболеваний. Таким образом, объяснял Путин, Россия была вынуждена защищаться от опасности у своих границ.
Властям Украины не стоило заставлять говорить по-украински жителей Донбасса и восточной части страны, когда большинство живущих там — это русские. Так считает экс-советник министра обороны США, полковник в отставке Дуглас Макгрегор. «Это республики, фундаментально настроенные пророссийски. И вообще, по большей части на востоке Украины живут русские. <…> Их нельзя было заставлять говорить по-украински, писать по-украински — потому что они не украинцы. Они действительно во многом отличаются», — сказал Макгрегор, пишет РИА «Новости». Спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как он объяснял в обращении к гражданам, она призвана помочь жителям Донбасса, которые восемь лет страдали от различных блокад, санкций и обстрелов, устраиваемых украинской стороной. По словам главы государства, Украина не оставила шанса России на невмешательство, поскольку все это время под кураторством США и НАТО наращивала ядерный потенциал и разрабатывала военно-биологические программы, в том числе с образцами коронавируса, сибирской язвы, холеры, африканской чумы свиней и других смертоносных заболеваний. Таким образом, объяснял Путин, Россия была вынуждена защищаться от опасности у своих границ.