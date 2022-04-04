СМИ: Россию лишили возможности платить по госдолгу из банков США

05 апреля 2022 в 07:00 Размер текста - 17 +

Россия больше не сможет платить по госдолгу из американских банков, заявил источник в Минфине США Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Американское Министерство финансов запретит осуществление выплат по российскому госдолгу в долларах со счетов российских госучреждений в американских банках. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя министерства. «Начиная с [понедельника] Минфин США не разрешает производить какие-либо выплаты по долговым обязательствам в долларах со счетов российского правительства в американских финансовых учреждениях», — заявил источник агентства. По его словам, у России есть выбор истощать свои оставшиеся долларовые резервы, получать новые доходы в валюте или объявить дефолт. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х и обострилось в последние месяцы. Президент России Владимир Путин заявлял, что их цель — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях: «Говорю о прогрессирующей дискриминации всего, что связано с Россией, об этой тенденции, которая разворачивается в ряде западных государств — при полном попустительстве, а иногда и при поощрении правящих элит». Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что дефолт 1998 года маловероятен в современной России. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Американское Министерство финансов запретит осуществление выплат по российскому госдолгу в долларах со счетов российских госучреждений в американских банках. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя министерства. «Начиная с [понедельника] Минфин США не разрешает производить какие-либо выплаты по долговым обязательствам в долларах со счетов российского правительства в американских финансовых учреждениях», — заявил источник агентства. По его словам, у России есть выбор истощать свои оставшиеся долларовые резервы, получать новые доходы в валюте или объявить дефолт. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х и обострилось в последние месяцы. Президент России Владимир Путин заявлял, что их цель — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях: «Говорю о прогрессирующей дискриминации всего, что связано с Россией, об этой тенденции, которая разворачивается в ряде западных государств — при полном попустительстве, а иногда и при поощрении правящих элит». Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что дефолт 1998 года маловероятен в современной России.