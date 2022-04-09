Кадыров рассказал о зачистке квартала в Мариуполе

Чеченский спецназ провел зачистку от украинских боевиков в одном из кварталов Мариуполя. Об этом рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров.
«Бойцы под руководством… Замида Чалаева вычислили еще один гадюшник с бандеровскими выродками и очистили район от этой скверны… чеченские спецназовцы после небольшой разведки боем оперативно пошли в атаку и практически в формате ближнего боя зачистили квартал», — написал Кадыров в Telegram. В конце поста он написал, что чеченских боевиков ждет немло подвигов
С 24 февраля Россия проводит спецоперацию на Украине. Как объяснил президент РФ Владимир Путин, армия РФ помогает освободить жителей Донецкой и Луганской народных республик после восьмилетнего геноцида со стороны националистов Украины. Россия предотвратила широкомасштабное наступление Киева на Донбасс. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что военные из республики также участвуют в спецоперации. По словам командира добровольческого батальона «Ахмат» Апти Болотханова, чеченские военные планируют к началу мая закончить зачистку Мариуполя от ВСУ и националистов.
Чеченский спецназ провел зачистку от украинских боевиков в одном из кварталов Мариуполя. Об этом рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров. «Бойцы под руководством… Замида Чалаева вычислили еще один гадюшник с бандеровскими выродками и очистили район от этой скверны… чеченские спецназовцы после небольшой разведки боем оперативно пошли в атаку и практически в формате ближнего боя зачистили квартал», — написал Кадыров в Telegram. В конце поста он написал, что чеченских боевиков ждет немло подвигов С 24 февраля Россия проводит спецоперацию на Украине. Как объяснил президент РФ Владимир Путин, армия РФ помогает освободить жителей Донецкой и Луганской народных республик после восьмилетнего геноцида со стороны националистов Украины. Россия предотвратила широкомасштабное наступление Киева на Донбасс. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что военные из республики также участвуют в спецоперации. По словам командира добровольческого батальона «Ахмат» Апти Болотханова, чеченские военные планируют к началу мая закончить зачистку Мариуполя от ВСУ и националистов.