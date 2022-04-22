Депутат ГД предложил воссоздать Крымский округ на юге Украины

Россия может воссоздать Крымский федеральный округ, а его жителями станут граждане освобожденных территорий Украины. Такое мнение высказал депутат Госдумы РФ от Крыма Дмитрий Белик.
«Как бы сейчас неонацисты и их западные кураторы ни пытались переписать историю, сделать у них это не получится, и историческая справедливость восторжествует. Крымский федеральный округ может быть воссоздан, а его населением станут жители освобожденных территорий Украины, которые исторически принадлежали России», — сказал Белик в интервью РИА «Новости».
Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент России Владимир Путин сообщил, что целью спецоперации является освобождение жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Согласно данным опроса ВЦИОМ, 79% респондентов поддержали решение президента.
Россия может воссоздать Крымский федеральный округ, а его жителями станут граждане освобожденных территорий Украины. Такое мнение высказал депутат Госдумы РФ от Крыма Дмитрий Белик. «Как бы сейчас неонацисты и их западные кураторы ни пытались переписать историю, сделать у них это не получится, и историческая справедливость восторжествует. Крымский федеральный округ может быть воссоздан, а его населением станут жители освобожденных территорий Украины, которые исторически принадлежали России», — сказал Белик в интервью РИА «Новости». Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент России Владимир Путин сообщил, что целью спецоперации является освобождение жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Согласно данным опроса ВЦИОМ, 79% респондентов поддержали решение президента.