Депутат ГД предложил воссоздать Крымский округ на юге Украины

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Жителями Крымского федерального округа станут граждане освобожденных территорий, считает Дмитрий Белик Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Россия может воссоздать Крымский федеральный округ, а его жителями станут граждане освобожденных территорий Украины. Такое мнение высказал депутат Госдумы РФ от Крыма Дмитрий Белик.

«Как бы сейчас неонацисты и их западные кураторы ни пытались переписать историю, сделать у них это не получится, и историческая справедливость восторжествует. Крымский федеральный округ может быть воссоздан, а его населением станут жители освобожденных территорий Украины, которые исторически принадлежали России», — сказал Белик в интервью РИА «Новости».

Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент России Владимир Путин сообщил, что целью спецоперации является освобождение жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Согласно данным опроса ВЦИОМ, 79% респондентов поддержали решение президента.

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Россия может воссоздать Крымский федеральный округ, а его жителями станут граждане освобожденных территорий Украины. Такое мнение высказал депутат Госдумы РФ от Крыма Дмитрий Белик. «Как бы сейчас неонацисты и их западные кураторы ни пытались переписать историю, сделать у них это не получится, и историческая справедливость восторжествует. Крымский федеральный округ может быть воссоздан, а его населением станут жители освобожденных территорий Украины, которые исторически принадлежали России», — сказал Белик в интервью РИА «Новости». Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент России Владимир Путин сообщил, что целью спецоперации является освобождение жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Согласно данным опроса ВЦИОМ, 79% респондентов поддержали решение президента.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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