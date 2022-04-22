Дипломат: Запад пытается скрыть свои грехи за счет очернения РФ

23 апреля 2022 в 02:10 Размер текста - 17 +

Степанов назвал очернение России попыткой Запада избавиться от вины за прошлое Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Западные страны намеренно очерняют Россию, чтобы замаскировать собственные грехи. Так считает посол РФ в Канаде Олег Степанов. «Мы понимаем, что на философском уровне очернение России проистекает не просто из стратегических потребностей пропаганды и информационной войны. Оно глубоко укоренилось в самых дальних уголках западной души. Всякий раз обвиняя Россию в совершении военных преступлений, Запад стремится скрыть собственные грехи и освободиться от груза вины за свое темное прошлое. Демонизируя нас, Запад пытается избавиться от стыда, который он чувствует, смотря на собственное отражение в зеркале», — написал Степанов в ответ на комментарий под статьей в одной из канадских газет. Он напомнил про «тотальный геноцид коренных народов того, что сейчас известно как Соединенные Штаты», а также про «позорную и кровавую историю колониализма» Британской империи, частью которой была Канада, с миллионами погибших, порабощенных и замученных. Олег Степанов убежден, что дегуманизацией и демонизацией России и русских говорила еще «нацистская пропагандистская машина Геббельса». Эстафету у нее приняла американская военная разведка и ЦРУ, считает дипломат. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за спецоперации на Украине. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х и обострилось в последние месяцы. Путин отметил, что в западных странах прогрессирует дискриминация всего, что связано с Россией. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Западные страны намеренно очерняют Россию, чтобы замаскировать собственные грехи. Так считает посол РФ в Канаде Олег Степанов. «Мы понимаем, что на философском уровне очернение России проистекает не просто из стратегических потребностей пропаганды и информационной войны. Оно глубоко укоренилось в самых дальних уголках западной души. Всякий раз обвиняя Россию в совершении военных преступлений, Запад стремится скрыть собственные грехи и освободиться от груза вины за свое темное прошлое. Демонизируя нас, Запад пытается избавиться от стыда, который он чувствует, смотря на собственное отражение в зеркале», — написал Степанов в ответ на комментарий под статьей в одной из канадских газет. Он напомнил про «тотальный геноцид коренных народов того, что сейчас известно как Соединенные Штаты», а также про «позорную и кровавую историю колониализма» Британской империи, частью которой была Канада, с миллионами погибших, порабощенных и замученных. Олег Степанов убежден, что дегуманизацией и демонизацией России и русских говорила еще «нацистская пропагандистская машина Геббельса». Эстафету у нее приняла американская военная разведка и ЦРУ, считает дипломат. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за спецоперации на Украине. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х и обострилось в последние месяцы. Путин отметил, что в западных странах прогрессирует дискриминация всего, что связано с Россией.