ВСУ ищут наемников из-за проблем с набором солдат

26 мая 2022 в 20:20 Размер текста - 17 +

Действующий режим в Киеве пытается решить проблему с недостатком боевой силы за счет денег Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ) объявили о создании нового батальона территориальной защиты в Харькове. Членам нового подразделения обещают денежное довольствие. Об этом стало известно из сообщения, которое опубликовала пресс-служба 229 отдельного батальона территориальной обороны. «Предыдущий батальон прошел тяжелые тренировки, но уже успешно выполняет боевые задания в Харьковской области. Гордимся каждым бойцом, который сейчас находится на боевом дежурстве. Тем временем мы создаем новый батальон, именно для обороны города Харькова», — сказано в сообщении. Для желающих вступить в ряды нового батальона гарантируют вооружение, военную амуницию, официальное оформление; государственные льготы и выплату денежного довольствия. При этом есть и ограничения — не принимаются граждане с судимостью, проблемами с алкоголем или наркотиками. Полковник запаса, участник боевых действий в Афганистане, завкафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин в беседе с URA.RU отметил, что действующий режим в Киеве пытается решить проблему с недостатком боевой силы за счет денег. «На сегодняшний день у Украины есть людские ресурсы, но режим не может обеспечить мотивы. Сначала была идея, но идеалы нынешнего киевского руководства никто не хочет идти защищать. Вот почему действующий режим, избалованный „вертолетными“ деньгами, решил среди своего населения набирать наемников, то есть платить за участие в боевых действиях», — отметил эксперт. Ранее сообщалось, что спецназ Росгвардии ликвидировал под Харьковом главу ячейки теробороны Украины Виктора Бельского. Он пытался скрыться, когда российские военные взяли группировку в кольцо. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, целями являются демилитаризация и денацификация, а также помощь Донбассу, жители которого страдали от многолетнего геноцида со стороны Киева.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) объявили о создании нового батальона территориальной защиты в Харькове. Членам нового подразделения обещают денежное довольствие. Об этом стало известно из сообщения, которое опубликовала пресс-служба 229 отдельного батальона территориальной обороны. «Предыдущий батальон прошел тяжелые тренировки, но уже успешно выполняет боевые задания в Харьковской области. Гордимся каждым бойцом, который сейчас находится на боевом дежурстве. Тем временем мы создаем новый батальон, именно для обороны города Харькова», — сказано в сообщении. Для желающих вступить в ряды нового батальона гарантируют вооружение, военную амуницию, официальное оформление; государственные льготы и выплату денежного довольствия. При этом есть и ограничения — не принимаются граждане с судимостью, проблемами с алкоголем или наркотиками. Полковник запаса, участник боевых действий в Афганистане, завкафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин в беседе с URA.RU отметил, что действующий режим в Киеве пытается решить проблему с недостатком боевой силы за счет денег. «На сегодняшний день у Украины есть людские ресурсы, но режим не может обеспечить мотивы. Сначала была идея, но идеалы нынешнего киевского руководства никто не хочет идти защищать. Вот почему действующий режим, избалованный „вертолетными“ деньгами, решил среди своего населения набирать наемников, то есть платить за участие в боевых действиях», — отметил эксперт. Ранее сообщалось, что спецназ Росгвардии ликвидировал под Харьковом главу ячейки теробороны Украины Виктора Бельского. Он пытался скрыться, когда российские военные взяли группировку в кольцо. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, целями являются демилитаризация и денацификация, а также помощь Донбассу, жители которого страдали от многолетнего геноцида со стороны Киева.