Одну из старейших судей Путин предложил на пост замглавы КС

Президент РФ Владимир Путин внес на рассмотрение Совфеда кандидатуру одной из старейших судей в стране Людмилы Жарковой для назначения на пост зампредседателя Конституционного суда (КС). Об этом сообщил председатель комитета верхней палаты парламента по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.
«В Совет Федерации поступило представление Президента РФ В. В. Путина о назначении на должность заместителя председателя Конституционного Суда РФ судьи Конституционного суда РФ Жарковой Людмилы Михайловны», — написал Клишас в своем telegram-канале. Комитет предварительно обсудит данную кандидатуру на своем заседании 3 июня и направит соответствующее предложение Совету палаты. Вопрос о назначении Жарковой на должность зампредседателя КС РФ планируется рассмотреть на заседании Совета Федерации 4 июня.
Людмила Жаркова занимает должность судьи Конституционного суда с 1997 года. В сентябре 2025 года ей исполнится 70 лет, что является предельным возрастом для занимающих эту должность. Согласно действующему законодательству страны, возрастное ограничение для зампредседателя КС составляет 76 лет.
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