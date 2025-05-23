Одну из старейших судей Путин предложил на пост замглавы КС

Путин предложил на пост замглавы КС РФ Людмилу Жаркову
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Жаркову могут назначить на пост зампредседателя КС РФ
Жаркову могут назначить на пост зампредседателя КС РФ Фото:

Президент РФ Владимир Путин внес на рассмотрение Совфеда кандидатуру одной из старейших судей в стране Людмилы Жарковой для назначения на пост зампредседателя Конституционного суда (КС). Об этом сообщил председатель комитета верхней палаты парламента по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. 

«В Совет Федерации поступило представление Президента РФ В. В. Путина о назначении на должность заместителя председателя Конституционного Суда РФ судьи Конституционного суда РФ Жарковой Людмилы Михайловны», — написал Клишас в своем telegram-канале. Комитет предварительно обсудит данную кандидатуру на своем заседании 3 июня и направит соответствующее предложение Совету палаты. Вопрос о назначении Жарковой на должность зампредседателя КС РФ планируется рассмотреть на заседании Совета Федерации 4 июня. 

Людмила Жаркова занимает должность судьи Конституционного суда с 1997 года. В сентябре 2025 года ей исполнится 70 лет, что является предельным возрастом для занимающих эту должность. Согласно действующему законодательству страны, возрастное ограничение для зампредседателя КС составляет 76 лет.

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Президент РФ Владимир Путин внес на рассмотрение Совфеда кандидатуру одной из старейших судей в стране Людмилы Жарковой для назначения на пост зампредседателя Конституционного суда (КС). Об этом сообщил председатель комитета верхней палаты парламента по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.  «В Совет Федерации поступило представление Президента РФ В. В. Путина о назначении на должность заместителя председателя Конституционного Суда РФ судьи Конституционного суда РФ Жарковой Людмилы Михайловны», — написал Клишас в своем telegram-канале. Комитет предварительно обсудит данную кандидатуру на своем заседании 3 июня и направит соответствующее предложение Совету палаты. Вопрос о назначении Жарковой на должность зампредседателя КС РФ планируется рассмотреть на заседании Совета Федерации 4 июня.  Людмила Жаркова занимает должность судьи Конституционного суда с 1997 года. В сентябре 2025 года ей исполнится 70 лет, что является предельным возрастом для занимающих эту должность. Согласно действующему законодательству страны, возрастное ограничение для зампредседателя КС составляет 76 лет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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