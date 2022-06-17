В Кремле похвалили Макрона за готовность к переговорам

В России ценят готовность президента Франции Эмманюэля Макрона к диалогу по самым разным проблемам. Об этом в ходе конференц-колла сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Макрон является сторонником обсуждения самых концептуальных разногласий, урегулирования за столом переговоров, ценим его подход. Россия открыта к переговорному процессу процессу, [президент России Владимир] Путин открыт, позиция наша хорошо известна», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU.
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В России ценят готовность президента Франции Эмманюэля Макрона к диалогу по самым разным проблемам. Об этом в ходе конференц-колла сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Макрон является сторонником обсуждения самых концептуальных разногласий, урегулирования за столом переговоров, ценим его подход. Россия открыта к переговорному процессу процессу, [президент России Владимир] Путин открыт, позиция наша хорошо известна», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU. Ранее французский лидер заявил, что за последние полгода провел в телефонных разговорах с Путиным более 100 часов. Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что каждый телефонный разговор Путина и Макрона длится не менее часа. Макрон также заявил французской прессе, что намерен звонить Путину и дальше, если это потребуется.