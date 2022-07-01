В США уличили Байдена в нарушении предвыборных обещаний

02 июля 2022 в 05:35 Размер текста - 17 +

The Washington Post обвинила Байдена в нарушении предвыборных обещаний Фото: Официальный сайт президента Украины Последние предложения администрации американского лидера Джо Байдена о местах для нефтедобычи противоречат его предвыборным обещаниям, которые он давал относительно климата, а также уменьшения бурения. Об этом сообщает газета Washington Post. «Этот план отодвинет страну от обещания сократить национальные выбросы на половину к 2030 году по сравнению с уровнем 2005 года», — пишет Washington Post. Согласно представленным данным, речь идет о предложении не более десяти мест в Мексиканском заливе и одном в заливе Кука, как указывает министерство, в последующем план может быть уточнен, а окончательная программа может включать меньше потенциальных предложений о лизинге. «Объявление не соответствует предвыборному обещанию [президента США Джо] Байдена навсегда закончить добычу ископаемого топлива на федеральных землях», — говорится в сообщении. Отмечается, что президент США Байден в ходе предвыборной компании гарантировал прекратить новое бурение на федеральных землях и морских территориях. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Последние предложения администрации американского лидера Джо Байдена о местах для нефтедобычи противоречат его предвыборным обещаниям, которые он давал относительно климата, а также уменьшения бурения. Об этом сообщает газета Washington Post. «Этот план отодвинет страну от обещания сократить национальные выбросы на половину к 2030 году по сравнению с уровнем 2005 года», — пишет Washington Post. Согласно представленным данным, речь идет о предложении не более десяти мест в Мексиканском заливе и одном в заливе Кука, как указывает министерство, в последующем план может быть уточнен, а окончательная программа может включать меньше потенциальных предложений о лизинге. «Объявление не соответствует предвыборному обещанию [президента США Джо] Байдена навсегда закончить добычу ископаемого топлива на федеральных землях», — говорится в сообщении. Отмечается, что президент США Байден в ходе предвыборной компании гарантировал прекратить новое бурение на федеральных землях и морских территориях.