Немцы предложили провести референдум по «Северному потоку-2»

Немцы протестуют против пустых газохранилищ из-за не введенного в эксплуатацию газопровода Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Газовый кризис в Европе

Комментаторы заблокированного на территории России немецкого издания Die Welt хотят, чтобы российско-германский проект «Северный поток-2» ввели в эксплуатацию, а для этого стоит провести референдум. Так они отреагировали на слова вице-президента Бундестага Вольфганга Кубицки.

Кубицки, говорится в материале газеты, заявлял, что «нет веской причины не открывать [газопровод] „Северный поток-2“». По его словам, это нужно, чтобы заполнить газохранилища Германии на зиму.

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Президент РФ Владимир Путин 24 февраля принял решение провести спецоперацию, направленную на демилитаризацию и денацификацию Украины. Причиной стали участившиеся обстрелы граждан Донбасса со стороны ВСУ и нацбатов, дошло до того, что на территории ДНР было введено военное положение. Российские войска защищают мирных жителей, но, несмотря на это, страны Запада ввели жесткие антироссийские санкции. Из-за этого немецко-российский проект «Северный поток-2» не смогли ввести в эксплуатацию и оператор подал заявление о банкротстве. После введения ограничений в Европе начался газовый кризис.