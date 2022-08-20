Немцы предложили провести референдум по «Северному потоку-2»

Комментаторы заблокированного на территории России немецкого издания Die Welt хотят, чтобы российско-германский проект «Северный поток-2» ввели в эксплуатацию, а для этого стоит провести референдум. Так они отреагировали на слова вице-президента Бундестага Вольфганга Кубицки.
Кубицки, говорится в материале газеты, заявлял, что «нет веской причины не открывать [газопровод] „Северный поток-2“». По его словам, это нужно, чтобы заполнить газохранилища Германии на зиму.
Немцы поддержали предложение Кубицки
скриншот с немецкого издания
Граждан очень волнует вопрос газа в Германии
скриншот с немецкого издания
В комментариях активно поддерживают Россию…
скриншот с немецкого издания
…и осуждают режим президента Украины Владимира Зеленского
скриншот с немецкого издания
скриншот с немецкого издания
Пользователи предлагают провести референдум по «Северному потоку-2», потому что боятся остаться без газа зимой
скриншот с немецкого издания
Немцы в условиях газового кризиса пытаются мыслить рационально
скриншот с немецкого издания
Президент РФ Владимир Путин 24 февраля принял решение провести спецоперацию, направленную на демилитаризацию и денацификацию Украины. Причиной стали участившиеся обстрелы граждан Донбасса со стороны ВСУ и нацбатов, дошло до того, что на территории ДНР было введено военное положение. Российские войска защищают мирных жителей, но, несмотря на это, страны Запада ввели жесткие антироссийские санкции. Из-за этого немецко-российский проект «Северный поток-2» не смогли ввести в эксплуатацию и оператор подал заявление о банкротстве. После введения ограничений в Европе начался газовый кризис.
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Комментаторы заблокированного на территории России немецкого издания Die Welt хотят, чтобы российско-германский проект «Северный поток-2» ввели в эксплуатацию, а для этого стоит провести референдум. Так они отреагировали на слова вице-президента Бундестага Вольфганга Кубицки. Кубицки, говорится в материале газеты, заявлял, что «нет веской причины не открывать [газопровод] „Северный поток-2“». По его словам, это нужно, чтобы заполнить газохранилища Германии на зиму. Президент РФ Владимир Путин 24 февраля принял решение провести спецоперацию, направленную на демилитаризацию и денацификацию Украины. Причиной стали участившиеся обстрелы граждан Донбасса со стороны ВСУ и нацбатов, дошло до того, что на территории ДНР было введено военное положение. Российские войска защищают мирных жителей, но, несмотря на это, страны Запада ввели жесткие антироссийские санкции. Из-за этого немецко-российский проект «Северный поток-2» не смогли ввести в эксплуатацию и оператор подал заявление о банкротстве. После введения ограничений в Европе начался газовый кризис.