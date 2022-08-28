В Совфеде посмеялись над новой санкцией Запада против России

29 августа 2022 в 01:47 Размер текста - 17 +

Сенатор Виктор Бондарев удивился идее Евросоюза усложнить визовый режим с Россией Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Россиянам ограничивают выдачу виз В России оценили идею усложнения визового режима между Россией и Евросоюзом. Такое решение стран Запада оценил глава комитета Совета Федерации по обороне Виктор Бондарев. «Руководство стран ЕС не умнеет и не становится адекватнее. Неужели они таким образом надеются на наше геополитическое поведение? Или полагаете, что эти очередные „санкции“ остановят нас на пути осуществления специальной операции? Или просто хотите выслужиться перед США?» — вопросил он в Telegram. По его мнению, европейские страны сами сужают свой экономический потенциал. Бондарев отметил, что, усложнив визовый режим для россиян, ЕС рискует не только потерять бизнес-контакты, но и остаться без российских туристов. «Мы обойдемся и без турне по Европе. Многие наши соотечественники искренне предпочитают отдых в России за рубеж. А вот за счет чего европейцы покроют дефицит своих национальных бюджетов, если еще и туристическая ответственность лишится важного источника, — большой вопрос», — заключил сенатор. Ранее Чехия, Эстония и страны Прибалтики выступили за полный запрет выдачи шенгенских виз для россиян. Эту инициативу также поддержала часть немецких политиков. В Госдепе США в свою очередь не поддержали такую идею и заявили, что будут выдавать визы россиянам без ограничений.

В России оценили идею усложнения визового режима между Россией и Евросоюзом. Такое решение стран Запада оценил глава комитета Совета Федерации по обороне Виктор Бондарев. «Руководство стран ЕС не умнеет и не становится адекватнее. Неужели они таким образом надеются на наше геополитическое поведение? Или полагаете, что эти очередные „санкции“ остановят нас на пути осуществления специальной операции? Или просто хотите выслужиться перед США?» — вопросил он в Telegram. По его мнению, европейские страны сами сужают свой экономический потенциал. Бондарев отметил, что, усложнив визовый режим для россиян, ЕС рискует не только потерять бизнес-контакты, но и остаться без российских туристов. «Мы обойдемся и без турне по Европе. Многие наши соотечественники искренне предпочитают отдых в России за рубеж. А вот за счет чего европейцы покроют дефицит своих национальных бюджетов, если еще и туристическая ответственность лишится важного источника, — большой вопрос», — заключил сенатор. Ранее Чехия, Эстония и страны Прибалтики выступили за полный запрет выдачи шенгенских виз для россиян. Эту инициативу также поддержала часть немецких политиков. В Госдепе США в свою очередь не поддержали такую идею и заявили, что будут выдавать визы россиянам без ограничений.