28 августа 2022

В Совфеде посмеялись над новой санкцией Запада против России

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Цепкин Олег сенатор интервью Челябинск, вип часы, цепкин олег
Сенатор Виктор Бондарев удивился идее Евросоюза усложнить визовый режим с Россией Фото:
новость из сюжета
Россиянам ограничивают выдачу виз

В России оценили идею усложнения визового режима между Россией и Евросоюзом. Такое решение стран Запада оценил глава комитета Совета Федерации по обороне Виктор Бондарев.

«Руководство стран ЕС не умнеет и не становится адекватнее. Неужели они таким образом надеются на наше геополитическое поведение? Или полагаете, что эти очередные „санкции“ остановят нас на пути осуществления специальной операции? Или просто хотите выслужиться перед США?» — вопросил он в Telegram.

По его мнению, европейские страны сами сужают свой экономический потенциал. Бондарев отметил, что, усложнив визовый режим для россиян, ЕС рискует не только потерять бизнес-контакты, но и остаться без российских туристов. «Мы обойдемся и без турне по Европе. Многие наши соотечественники искренне предпочитают отдых в России за рубеж. А вот за счет чего европейцы покроют дефицит своих национальных бюджетов, если еще и туристическая ответственность лишится важного источника, — большой вопрос», — заключил сенатор.

Ранее Чехия, Эстония и страны Прибалтики выступили за полный запрет выдачи шенгенских виз для россиян. Эту инициативу также поддержала часть немецких политиков. В Госдепе США в свою очередь не поддержали такую идею и заявили, что будут выдавать визы россиянам без ограничений.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «URA.RU»

В России оценили идею усложнения визового режима между Россией и Евросоюзом. Такое решение стран Запада оценил глава комитета Совета Федерации по обороне Виктор Бондарев. «Руководство стран ЕС не умнеет и не становится адекватнее. Неужели они таким образом надеются на наше геополитическое поведение? Или полагаете, что эти очередные „санкции“ остановят нас на пути осуществления специальной операции? Или просто хотите выслужиться перед США?» — вопросил он в Telegram. По его мнению, европейские страны сами сужают свой экономический потенциал. Бондарев отметил, что, усложнив визовый режим для россиян, ЕС рискует не только потерять бизнес-контакты, но и остаться без российских туристов. «Мы обойдемся и без турне по Европе. Многие наши соотечественники искренне предпочитают отдых в России за рубеж. А вот за счет чего европейцы покроют дефицит своих национальных бюджетов, если еще и туристическая ответственность лишится важного источника, — большой вопрос», — заключил сенатор. Ранее Чехия, Эстония и страны Прибалтики выступили за полный запрет выдачи шенгенских виз для россиян. Эту инициативу также поддержала часть немецких политиков. В Госдепе США в свою очередь не поддержали такую идею и заявили, что будут выдавать визы россиянам без ограничений.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...