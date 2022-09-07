«Тинькофф» снизит комиссию за обслуживание счетов у части клиентов

«Тинькофф» снизит комиссию за обслуживание счетов в иностранной валюте

07 сентября 2022 в 20:25 Размер текста - 17 +

Плата за обслуживание счетов в долларах и евро уменьшится до 0,25% Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Банк «Тинькофф» с 8 сентября снизит комиссию за обслуживание счетов в иностранной валюте. Об этом сообщили в кредитной организации. «Плата за обслуживание карточных счетов в долларах США, евро, британских фунтах и швейцарских франках будет снижена с 0,5% до 0,25% в месяц. Плата за хранение долларов США, евро и британских фунтов на брокерском счете и ИИС теперь также составит 0,25% в месяц», — сообщается в telegram-канале «Тинькофф». Изменения затронут все тарифы брокерских счетов инвестиций: «Инвестор», «Трейдер», «Премиум» и Private. Комиссия списывается ежедневно при балансе более 10 тысяч у. е. в валюте счета. Комиссия снизится с 8 сентября. «Тинькофф» ввел комиссию за обслуживание счетов в иностранной валюте 23 июня. Стоимость обслуживания составляла 1% в месяц при балансе более 1000 у. е. в валюте. Банк пошел на такие меры из-за ненадежности зарубежных партнеров по работе с валютой в РФ, сообщает «Национальная служба новостей».

Банк «Тинькофф» с 8 сентября снизит комиссию за обслуживание счетов в иностранной валюте. Об этом сообщили в кредитной организации. «Плата за обслуживание карточных счетов в долларах США, евро, британских фунтах и швейцарских франках будет снижена с 0,5% до 0,25% в месяц. Плата за хранение долларов США, евро и британских фунтов на брокерском счете и ИИС теперь также составит 0,25% в месяц», — сообщается в telegram-канале «Тинькофф». Изменения затронут все тарифы брокерских счетов инвестиций: «Инвестор», «Трейдер», «Премиум» и Private. Комиссия списывается ежедневно при балансе более 10 тысяч у. е. в валюте счета. Комиссия снизится с 8 сентября. «Тинькофф» ввел комиссию за обслуживание счетов в иностранной валюте 23 июня. Стоимость обслуживания составляла 1% в месяц при балансе более 1000 у. е. в валюте. Банк пошел на такие меры из-за ненадежности зарубежных партнеров по работе с валютой в РФ, сообщает «Национальная служба новостей».