Медведев: спецоперация на Украине сплотила россиян вокруг Путина

Медведев: выборы показали сплоченность россиян вокруг решения Путина о спецоперации

11 сентября 2022 в 23:58 Размер текста - 17 +

Россияне сплотились вокруг Владимира Путина из-за спецоперации, заявил Дмитрий Медведев Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Нынешняя избирательная кампания показала уровень поддержки россиян вокруг решения президента РФ Владимира Путина о проведении спецоперации на Украине и защите населения Донбасса. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. «Избирательная кампания продемонстрировала консолидацию огромного количества людей вокруг решения Президента о необходимости проведения СВО и защите всех, кто нуждается в ней на Донбассе», — заявил Дмитрий Медведев, выступая в штабе «Единой России». Он добавил, что партия будет активно заниматься проблемами беженцев и людей других категорий столько, сколько это необходимо. На территории Украины проводится специальная операция РФ по денацификации и демилитаризации страны. Российский лидер отмечал, что ее основной целью является освобождение территорий Донецкой и Луганской народных республик. Ранее Медведев пообещал, что все цели спецоперации на Украине будут достигнуты. В конце августа Путин подписал указ о выплатах беженцам из ДНР, ЛНР и с Украины.

Нынешняя избирательная кампания показала уровень поддержки россиян вокруг решения президента РФ Владимира Путина о проведении спецоперации на Украине и защите населения Донбасса. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. «Избирательная кампания продемонстрировала консолидацию огромного количества людей вокруг решения Президента о необходимости проведения СВО и защите всех, кто нуждается в ней на Донбассе», — заявил Дмитрий Медведев, выступая в штабе «Единой России». Он добавил, что партия будет активно заниматься проблемами беженцев и людей других категорий столько, сколько это необходимо. На территории Украины проводится специальная операция РФ по денацификации и демилитаризации страны. Российский лидер отмечал, что ее основной целью является освобождение территорий Донецкой и Луганской народных республик. Ранее Медведев пообещал, что все цели спецоперации на Украине будут достигнуты. В конце августа Путин подписал указ о выплатах беженцам из ДНР, ЛНР и с Украины.