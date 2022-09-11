11 сентября 2022

Медведев: спецоперация на Украине сплотила россиян вокруг Путина

Медведев: выборы показали сплоченность россиян вокруг решения Путина о спецоперации
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XVII съезд партии
Россияне сплотились вокруг Владимира Путина из-за спецоперации, заявил Дмитрий Медведев Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Нынешняя избирательная кампания показала уровень поддержки россиян вокруг решения президента РФ Владимира Путина о проведении спецоперации на Украине и защите населения Донбасса. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Избирательная кампания продемонстрировала консолидацию огромного количества людей вокруг решения Президента о необходимости проведения СВО и защите всех, кто нуждается в ней на Донбассе», — заявил Дмитрий Медведев, выступая в штабе «Единой России». Он добавил, что партия будет активно заниматься проблемами беженцев и людей других категорий столько, сколько это необходимо.

На территории Украины проводится специальная операция РФ по денацификации и демилитаризации страны. Российский лидер отмечал, что ее основной целью является освобождение территорий Донецкой и Луганской народных республик. Ранее Медведев пообещал, что все цели спецоперации на Украине будут достигнуты. В конце августа Путин подписал указ о выплатах беженцам из ДНР, ЛНР и с Украины.

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Нынешняя избирательная кампания показала уровень поддержки россиян вокруг решения президента РФ Владимира Путина о проведении спецоперации на Украине и защите населения Донбасса. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. «Избирательная кампания продемонстрировала консолидацию огромного количества людей вокруг решения Президента о необходимости проведения СВО и защите всех, кто нуждается в ней на Донбассе», — заявил Дмитрий Медведев, выступая в штабе «Единой России». Он добавил, что партия будет активно заниматься проблемами беженцев и людей других категорий столько, сколько это необходимо. На территории Украины проводится специальная операция РФ по денацификации и демилитаризации страны. Российский лидер отмечал, что ее основной целью является освобождение территорий Донецкой и Луганской народных республик. Ранее Медведев пообещал, что все цели спецоперации на Украине будут достигнуты. В конце августа Путин подписал указ о выплатах беженцам из ДНР, ЛНР и с Украины.
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