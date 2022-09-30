Reuters: страны ЕС согласовали восьмой пакет санкций против России

В ЕС достигли первоначальных договоренностей и новых санкциях против РФ
новость из сюжетаСанкции против России вообще и Урала в частности
Страны Евросоюза согласовали восьмой пакет антироссийских санкций. Об этом сообщает агентство Reuters.
«Страны Европейского союза достигли первоначальной договоренности о восьми раундах санкций блока против России. Об этом сообщили три дипломатических источника», — пишет Reuters.
Страны ЕС ввели санкции против России в ответ на начало спецоперации ан Украине. Ранее сообщалось, что в восьмом пакете санкций ЕС хочет установить потолок цен на российский газ.
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