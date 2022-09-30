Reuters: страны ЕС согласовали восьмой пакет санкций против России

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Флаг Евросоюза. Москва, европа, флаг евросоюз
В ЕС достигли первоначальных договоренностей и новых санкциях против РФ Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Страны Евросоюза согласовали восьмой пакет антироссийских санкций. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Страны Европейского союза достигли первоначальной договоренности о восьми раундах санкций блока против России. Об этом сообщили три дипломатических источника», — пишет Reuters.

Страны ЕС ввели санкции против России в ответ на начало спецоперации ан Украине. Ранее сообщалось, что в восьмом пакете санкций ЕС хочет установить потолок цен на российский газ.

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Страны Евросоюза согласовали восьмой пакет антироссийских санкций. Об этом сообщает агентство Reuters. «Страны Европейского союза достигли первоначальной договоренности о восьми раундах санкций блока против России. Об этом сообщили три дипломатических источника», — пишет Reuters. Страны ЕС ввели санкции против России в ответ на начало спецоперации ан Украине. Ранее сообщалось, что в восьмом пакете санкций ЕС хочет установить потолок цен на российский газ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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