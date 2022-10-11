В Китае раскрыли роль США и НАТО в украинском конфликте

В Китае доказали, что империалистическая политика США послужила началу конфликта на Украине

12 октября 2022 в 05:14 Размер текста - 17 +

Ян Гуанбинь: США слишком увлеклись политикой экспансионизма и империализм Фото: unsplash.com новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Конфликт на Украине начался с того, что США слишком увлеклись политикой экспансионизма и империализма, проводимой с помощью НАТО. Об этом заявил декан факультета международных отношений Китайского народного университета Ян Гуанбинь. «Нарушив сначала порядок на Большом Ближнем Востоке посредством войны в Ираке и поддержки гражданской войны в Сирии, Америка принялась за напряженность в отношениях с Россией и Китаем. Она применила к Москве ту же стратегию сдерживания, что и в период холодной войны, и снова попыталась надавить на нее и способствовать внутриполитическим потрясениям. Это и есть непосредственная подоплека украинского конфликта», — изложил свою точку зрения эксперт для «Хуаньцю шибао». Эксперт подытожил, что империализм по-прежнему остается источником мировых конфликтов. Кроме того, в публикации подчеркивается, что альянс под руководством Америки расширился с 12 членов до 30, что является доказательством «империалистического экспансионистского характера» Америки. Спецоперация на территории Украины началась 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объекты военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами.

Конфликт на Украине начался с того, что США слишком увлеклись политикой экспансионизма и империализма, проводимой с помощью НАТО. Об этом заявил декан факультета международных отношений Китайского народного университета Ян Гуанбинь. «Нарушив сначала порядок на Большом Ближнем Востоке посредством войны в Ираке и поддержки гражданской войны в Сирии, Америка принялась за напряженность в отношениях с Россией и Китаем. Она применила к Москве ту же стратегию сдерживания, что и в период холодной войны, и снова попыталась надавить на нее и способствовать внутриполитическим потрясениям. Это и есть непосредственная подоплека украинского конфликта», — изложил свою точку зрения эксперт для «Хуаньцю шибао». Эксперт подытожил, что империализм по-прежнему остается источником мировых конфликтов. Кроме того, в публикации подчеркивается, что альянс под руководством Америки расширился с 12 членов до 30, что является доказательством «империалистического экспансионистского характера» Америки. Спецоперация на территории Украины началась 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объекты военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами.