ВСУ начали активное наступление в Херсонской области

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Кирилл Стремоусов. Херсон, стремоусов кирилл
ВСУ предпринимает попытки наступления на Дудчаны-Берислав, сообщил Стремоусов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинская армия предпринимает попытки наступления в направлении Дудчаны-Берислав Херсонской области. Об этом сообщает замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.

«Армия ВСУ сегодня предприняла попытки атаки в районе Дудчаны-Берислав. Каких-либо жестких моментов в боевых действиях пока не наблюдается», — заявил Стремоусов в своем telegram-канале. Он посоветовал жителям правобережной Украины воспользоваться моментам и отправить детей на отдых, для того чтобы военные смогли справиться с наступающей украинской армией.

Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что российские военные отражают все атаки украинских боевиков на Херсонском направлении, передает RT. За счет удачного отражения российскими войсками атак ВСУ украинские военные находятся в деморализованном состоянии, сообщал телеканал 360.

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Украинская армия предпринимает попытки наступления в направлении Дудчаны-Берислав Херсонской области. Об этом сообщает замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов. «Армия ВСУ сегодня предприняла попытки атаки в районе Дудчаны-Берислав. Каких-либо жестких моментов в боевых действиях пока не наблюдается», — заявил Стремоусов в своем telegram-канале. Он посоветовал жителям правобережной Украины воспользоваться моментам и отправить детей на отдых, для того чтобы военные смогли справиться с наступающей украинской армией. Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что российские военные отражают все атаки украинских боевиков на Херсонском направлении, передает RT. За счет удачного отражения российскими войсками атак ВСУ украинские военные находятся в деморализованном состоянии, сообщал телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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