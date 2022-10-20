Берлускони обвинили в нарушении санкций из-за подаренных Путиным 20 бутылок водки

Подарок Путина Берлускони Еврокомиссия сочла нарушением санкций Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Подарок президента РФ Владимира Путина экс-премьеру Италии Сильвио Берлускони в виде 20 бутылок водки является нарушением антироссийских санкций Евросоюза. К такому выводу пришли члены Еврокомиссии.

«В апреле 2022 года было принято решение о введении запрета на импорт из России в ЕС спиртных напитков — в том числе водку. Соответствующая норма не предусматривает исключения для подарков. Государства-члены несут ответственность за исполнение санкций ЕС», — пишет издание Spiegel, ссылаясь на заявление пресс-секретаря Еврокомиссии.

Ранее Берлускони заявил об улучшении отношений с Путиным. Он признался, что российский президент прислал ему на день рождения 20 бутылок водки и «милое письмо», а он, в свою очередь, отправил Путину бутылки «Ламбруско» и аналогичное послание.