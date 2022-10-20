Берлускони обвинили в нарушении санкций из-за подаренных Путиным 20 бутылок водки

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Путин в Астане. Астана, путин владимир
Подарок Путина Берлускони Еврокомиссия сочла нарушением санкций Фото:
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Подарок президента РФ Владимира Путина экс-премьеру Италии Сильвио Берлускони в виде 20 бутылок водки является нарушением антироссийских санкций Евросоюза. К такому выводу пришли члены Еврокомиссии.

«В апреле 2022 года было принято решение о введении запрета на импорт из России в ЕС спиртных напитков — в том числе водку. Соответствующая норма не предусматривает исключения для подарков. Государства-члены несут ответственность за исполнение санкций ЕС», — пишет издание Spiegel, ссылаясь на заявление пресс-секретаря Еврокомиссии.

Ранее Берлускони заявил об улучшении отношений с Путиным. Он признался, что российский президент прислал ему на день рождения 20 бутылок водки и «милое письмо», а он, в свою очередь, отправил Путину бутылки «Ламбруско» и аналогичное послание.

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Подарок президента РФ Владимира Путина экс-премьеру Италии Сильвио Берлускони в виде 20 бутылок водки является нарушением антироссийских санкций Евросоюза. К такому выводу пришли члены Еврокомиссии. «В апреле 2022 года было принято решение о введении запрета на импорт из России в ЕС спиртных напитков — в том числе водку. Соответствующая норма не предусматривает исключения для подарков. Государства-члены несут ответственность за исполнение санкций ЕС», — пишет издание Spiegel, ссылаясь на заявление пресс-секретаря Еврокомиссии. Ранее Берлускони заявил об улучшении отношений с Путиным. Он признался, что российский президент прислал ему на день рождения 20 бутылок водки и «милое письмо», а он, в свою очередь, отправил Путину бутылки «Ламбруско» и аналогичное послание.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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