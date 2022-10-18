Берлускони назвал Путина миролюбивым

18 октября 2022 в 21:52 Размер текста - 17 +

Берлускони заявил об улучшении отношений с Владимиром Путиным Фото: Владимир Андреев © URA.RU Экс-премьер Италии Сильвио Берлускони заявил об улучшении отношений с президентом РФ Владимиром Путиным. Он назвал российского лидера миролюбивым и здравомыслящим человеком. «Российские министры уже несколько раз говорили, что мы с ними воюем, потому что поставляем оружие и финансируем Украину. Лично я не могу высказать свое мнение, потому что, если оно будет сообщено прессе, это обернется катастрофой, но я очень волнуюсь. Я восстановил отношения с президентом Путиным немного», — заявил Берлускони изданию La Presse. Он признался, что российский президент прислал ему на день рождения 20 бутылок водки и «милое письмо», а он, в свою очередь, отправил Путину бутылки «Ламбруско» и аналогичное послание. «Я встретил его как человека миролюбивого и здравомыслящего», — заключил Берлускони.

Экс-премьер Италии Сильвио Берлускони заявил об улучшении отношений с президентом РФ Владимиром Путиным. Он назвал российского лидера миролюбивым и здравомыслящим человеком. «Российские министры уже несколько раз говорили, что мы с ними воюем, потому что поставляем оружие и финансируем Украину. Лично я не могу высказать свое мнение, потому что, если оно будет сообщено прессе, это обернется катастрофой, но я очень волнуюсь. Я восстановил отношения с президентом Путиным немного», — заявил Берлускони изданию La Presse. Он признался, что российский президент прислал ему на день рождения 20 бутылок водки и «милое письмо», а он, в свою очередь, отправил Путину бутылки «Ламбруско» и аналогичное послание. «Я встретил его как человека миролюбивого и здравомыслящего», — заключил Берлускони.