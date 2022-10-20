Лукашенко предложил белорусам выполнять его требования и жить спокойно

20 октября 2022 в 16:20 Размер текста - 17 +

Лукашенко предложил белорусам выполнять его требования, чтобы сохранить экономику Фото: Официальный сайт Президента Республики Беларусь новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко заявил, что граждане смогут обеспечить себе спокойную жизнь, если будут выполнять его указания. Об этом сообщается на официальном сайте президента Белоруссии. «Хотите, чтобы было тихо и спокойно, чтобы утром и вечером если не самим в душ сходить, так хоть деток своих искупать в теплой воде, чтобы тепло в доме было, чтобы газ, нефть и прочее было, чтобы было утром и вечером чего-то перекусить, поесть, одеться во что-то, если вы этого хотите, тогда зубы сжали и вперед, делайте то, что я вам говорю», — заявил Лукашенко. Глава государства добавил, что если граждане республики не хотят воевать на передовой, то пусть трудятся в поле или на промышленных предприятиях. «Наша война проходит не через Украину, а через экономику, через нас. Поэтому встряхнитесь, еще раз повторяю!» — подытожил президент. Ранее сообщалось о развертывании совместной региональной группировки войск России и Белоруссии, сообщает RT. Причиной тому стало опасение Минска касаемо возможных ударов со стороны Украины. Лукашенко предположил, что НАТО может организовать на границе с республикой «второй фронт», передает MK.RU .

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко заявил, что граждане смогут обеспечить себе спокойную жизнь, если будут выполнять его указания. Об этом сообщается на официальном сайте президента Белоруссии. «Хотите, чтобы было тихо и спокойно, чтобы утром и вечером если не самим в душ сходить, так хоть деток своих искупать в теплой воде, чтобы тепло в доме было, чтобы газ, нефть и прочее было, чтобы было утром и вечером чего-то перекусить, поесть, одеться во что-то, если вы этого хотите, тогда зубы сжали и вперед, делайте то, что я вам говорю», — заявил Лукашенко. Глава государства добавил, что если граждане республики не хотят воевать на передовой, то пусть трудятся в поле или на промышленных предприятиях. «Наша война проходит не через Украину, а через экономику, через нас. Поэтому встряхнитесь, еще раз повторяю!» — подытожил президент. Ранее сообщалось о развертывании совместной региональной группировки войск России и Белоруссии, сообщает RT. Причиной тому стало опасение Минска касаемо возможных ударов со стороны Украины. Лукашенко предположил, что НАТО может организовать на границе с республикой «второй фронт», передает MK.RU.