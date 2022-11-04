JF: Байдену не нужно согласие конгресса для ввода войск на Украину

05 ноября 2022 в 02:03 Размер текста - 17 +

Американский президент может ввести войска на Украину без согласия конгресса Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Благодаря законодательной системе США, президент Джо Байден может ввести американские войска на Украину без согласия конгресса. Об этом заявил экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom. «К сожалению, я считаю, что сейчас идет активная подготовка к тому, чтобы отправить американских военных на Украину. Я считаю, что это очень опасное и необдуманное решение, но к этому все идет», — предположил американский полковник. По мнению Макгрегора, Байден может принять подобное решение без одобрения конгресса, так как в США главенствует президентская форма правления. Ранее сообщалось, что американский сенатор от республиканской партии Рик Скотт допустил возможность ввода войск США на территорию Украины. При этом в начале спецоперации тогдашний пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США не отправит свои войска на территорию Украины ни при каком сценарии.

Благодаря законодательной системе США, президент Джо Байден может ввести американские войска на Украину без согласия конгресса. Об этом заявил экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom. «К сожалению, я считаю, что сейчас идет активная подготовка к тому, чтобы отправить американских военных на Украину. Я считаю, что это очень опасное и необдуманное решение, но к этому все идет», — предположил американский полковник. По мнению Макгрегора, Байден может принять подобное решение без одобрения конгресса, так как в США главенствует президентская форма правления. Ранее сообщалось, что американский сенатор от республиканской партии Рик Скотт допустил возможность ввода войск США на территорию Украины. При этом в начале спецоперации тогдашний пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США не отправит свои войска на территорию Украины ни при каком сценарии.