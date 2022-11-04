04 ноября 2022

JF: Байдену не нужно согласие конгресса для ввода войск на Украину

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Официальный сайт президента Украины. Москва, байден джо, украинские военные
Американский президент может ввести войска на Украину без согласия конгресса Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Благодаря законодательной системе США, президент Джо Байден может ввести американские войска на Украину без согласия конгресса. Об этом заявил экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

«К сожалению, я считаю, что сейчас идет активная подготовка к тому, чтобы отправить американских военных на Украину. Я считаю, что это очень опасное и необдуманное решение, но к этому все идет», — предположил американский полковник. По мнению Макгрегора, Байден может принять подобное решение без одобрения конгресса, так как в США главенствует президентская форма правления.

Ранее сообщалось, что американский сенатор от республиканской партии Рик Скотт допустил возможность ввода войск США на территорию Украины. При этом в начале спецоперации тогдашний пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США не отправит свои войска на территорию Украины ни при каком сценарии.

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Благодаря законодательной системе США, президент Джо Байден может ввести американские войска на Украину без согласия конгресса. Об этом заявил экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom. «К сожалению, я считаю, что сейчас идет активная подготовка к тому, чтобы отправить американских военных на Украину. Я считаю, что это очень опасное и необдуманное решение, но к этому все идет», — предположил американский полковник. По мнению Макгрегора, Байден может принять подобное решение без одобрения конгресса, так как в США главенствует президентская форма правления. Ранее сообщалось, что американский сенатор от республиканской партии Рик Скотт допустил возможность ввода войск США на территорию Украины. При этом в начале спецоперации тогдашний пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США не отправит свои войска на территорию Украины ни при каком сценарии.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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