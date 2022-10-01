Вадим Самойлов выступил с концертом для мобилизованных в Тюмени. Видео

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Выступление Вадима Самойлова на закрытии XII Уральского медиафорума и «Инфорума» Союза журналистов России. Екатеринбург, самойлов вадим, рок-концерт, агата кристи
Вадим Самойлов приехал в Тюмень и выступил перед мобилизованными (архивное фото) Фото:

Свердловский музыкант и лидер группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов выступил перед мобилизованными в Тюмени. Об этом певец рассказал в своем telegram-канале.

Музыкант исполнил свои хиты перед сотнями военнослужащих. После выступления Самойлов устроил фотосессию с мобилизованными. «Своих не бросаем, работайте братья», — такими словами лидер группы «Агата Кристи» подписал пост в telegram-канале.

Ранее URA.RU сообщало, что Вадим Самойлов приехал в воинскую часть в Елани (Свердловская область) и также выступил перед мобилизованными. Певец, увидев мужчин, поразился их мужеству и организованности.

Указ о частичной мобилизации президент РФ Владимир Путин подписал 21 сентября. В общей сложности призвать на военную службу планируется 300 тысяч резервистов (от Свердловской области — 9,7 тысячи).

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Свердловский музыкант и лидер группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов выступил перед мобилизованными в Тюмени. Об этом певец рассказал в своем telegram-канале. Музыкант исполнил свои хиты перед сотнями военнослужащих. После выступления Самойлов устроил фотосессию с мобилизованными. «Своих не бросаем, работайте братья», — такими словами лидер группы «Агата Кристи» подписал пост в telegram-канале. Ранее URA.RU сообщало, что Вадим Самойлов приехал в воинскую часть в Елани (Свердловская область) и также выступил перед мобилизованными. Певец, увидев мужчин, поразился их мужеству и организованности. Указ о частичной мобилизации президент РФ Владимир Путин подписал 21 сентября. В общей сложности призвать на военную службу планируется 300 тысяч резервистов (от Свердловской области — 9,7 тысячи).
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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