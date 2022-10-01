Вадим Самойлов выступил с концертом для мобилизованных в Тюмени. Видео

01 октября 2022 в 22:45 Размер текста - 17 +

Вадим Самойлов приехал в Тюмень и выступил перед мобилизованными (архивное фото) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Свердловский музыкант и лидер группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов выступил перед мобилизованными в Тюмени. Об этом певец рассказал в своем telegram-канале. Музыкант исполнил свои хиты перед сотнями военнослужащих. После выступления Самойлов устроил фотосессию с мобилизованными. «Своих не бросаем, работайте братья», — такими словами лидер группы «Агата Кристи» подписал пост в telegram-канале. Ранее URA.RU сообщало, что Вадим Самойлов приехал в воинскую часть в Елани (Свердловская область) и также выступил перед мобилизованными. Певец, увидев мужчин, поразился их мужеству и организованности. Указ о частичной мобилизации президент РФ Владимир Путин подписал 21 сентября. В общей сложности призвать на военную службу планируется 300 тысяч резервистов (от Свердловской области — 9,7 тысячи).

Свердловский музыкант и лидер группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов выступил перед мобилизованными в Тюмени. Об этом певец рассказал в своем telegram-канале. Музыкант исполнил свои хиты перед сотнями военнослужащих. После выступления Самойлов устроил фотосессию с мобилизованными. «Своих не бросаем, работайте братья», — такими словами лидер группы «Агата Кристи» подписал пост в telegram-канале. Ранее URA.RU сообщало, что Вадим Самойлов приехал в воинскую часть в Елани (Свердловская область) и также выступил перед мобилизованными. Певец, увидев мужчин, поразился их мужеству и организованности. Указ о частичной мобилизации президент РФ Владимир Путин подписал 21 сентября. В общей сложности призвать на военную службу планируется 300 тысяч резервистов (от Свердловской области — 9,7 тысячи).